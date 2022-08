Bonus psicologo, salgono a 25 milioni di euro i fondi messi a disposizione: «In Veneto ne fruiranno 4.000 famiglie»

Il Consiglio dei ministri ha da poco approvato il "Decreto Aiuti", in cui - su proposta del ministro della Salute Roberto Speranza - sono state portate da 10 a 25 milioni di euro le risorse complessive a disposizione per il cosiddetto "Bonus Psicologo".

«L’aumento dei fondi - commenta Luca Pezzullo, presidente dell’Ordine degli Psicologi del Veneto - per noi rappresenta una risposta concreta alle tante richieste pervenute all'Inps sin dai primi giorni di apertura della procedura: in pochi giorni, le richieste avevano infatti superato già di dieci volte i fondi disponibili. Con questo incremento, i cittadini che ne potranno usufruire passano da 16.000 a circa 40.000. In Veneto verosimilmente solo circa 1.500-1.600 famiglie potevano ricevere il Bonus, adesso ne potranno usufruire circa 4.000. Ancora pochi, ma è sicuramente un ulteriore passo nella giusta direzione del diritto di tutti i cittadini italiani alla tutela della salute mentale e del benessere psicologico».

Lo stesso presidente Luca Pezzullo quindi aggiunge: «Un tema cruciale, di cui finalmente si può parlare sempre più spesso nel dibattito pubblico, in logica trasversale e bipartisan. Come Ordine, dopo la buona notizia della Mozione sulla Psicologia di Base appena approvata nel Consiglio Regionale Veneto, - conclude il presidente dell’Ordine degli Psicologi del Veneto - continueremo a rappresentare energicamente la necessità di incrementare le risorse e i servizi per la Psicologia in ogni sede di interlocuzione istituzionale».