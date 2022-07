Per il rinnovo del contratto, la protesta dei lavoratori della Baumann va avanti

Dopo diverse ore di sciopero, prosegue lo stato di agitazione dei lavoratori della Baumann di Cavaion Veronese. Lavoratori che chiedono a gran voce il rinnovo del contratto aziendale e proclamano ulteriori iniziative nelle prossime settimane.

L'azienda produce carrelli elevatori e negli ultimi anni è cresciuta in maniera esponenziale, ottenendo utili e raddoppiando di fatto la produzione e il fatturato. E la trattativa per il contratto si sarebbe arenata su una proposta aziendale ritenuta insufficiente dall’assemblea dei lavoratori, sia per quanto riguarda il lato economico sia per quello occupazionale.

«Negli ultimi anni, a causa della situazione pandemica e economica generale, si è proceduto in maniera responsabile unicamente a prorogare l’esistente contrattazione, pur in presenza di ordini - ha commentato Devis Bonomini della segreteria Fiom Cgil di Verona - Attualmente però ci sono senz'altro le condizioni per un rinnovo complessivo della contrattazione di secondo livello, per poter discutere di salario, di valorizzazione delle competenze professionali e di assunzioni e stabilizzazioni, per fronteggiare una inflazione galoppante che ha eroso inevitabilmente il potere di acquisto dei lavoratori e aumentato le situazioni di precarietà. I lavoratori chiedono che ci sia un’equa redistribuzione delle ricchezze prodotte, che ci sia una stabilizzazione dei contratti a termine e di apprendistato e un recupero di buone e corrette relazioni sindacali».