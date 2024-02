Realtà aumentata in sala operatoria per l'impianto di una protesi al ginocchio

Innovativo intervento chirurgico all'ospedale Pederzoli di Peschiera del Garda, dove una protesi al ginocchio è stata impiantata con l’ausilio della realtà aumentata. Ad eseguire l'operazione è stato il dottor Enrico Rasia Dani, utilizzando il sistema NextAR, con al suo fianco il dottor Alberto Residori, responsabile della chirurgia del ginocchio, e il dottor Antonio Vitella.

«Si tratta di una tecnologia estremamente innovativa, che porta la realtà aumentata in sala operatoria - hanno dichiarato i dottori Rasia Dani e Residori - Inizialmente viene eseguita una tac dell’arto del paziente, grazie a cui viene studiato l’intervento in tutti i dettagli, dalla pianificazione in 3D dei tagli ossei, da effettuare con precisione millimetrica grazie ai sensori posti sugli strumenti chirurgici, alla valutazione e il bilanciamento delle strutture legamentose dell'articolazione da operare. In questo caso è stata utilizzata per il ginocchio, ma sarà utilizzabile anche per la spalla e l’anca».

In sede di intervento, il sistema NextAR fornisce al chirurgo un’analisi predittiva di quello che sarà il comportamento dell’articolazione nel post-operatorio, ancora prima di effettuare la procedura. In seguito, grazie anche al supporto di smart glasses, un apposito visore per la realtà aumentata, il chirurgo è in grado di rispettare la pianificazione con estrema precisione. È quindi un sistema che permette al medico di personalizzare l’intervento, garantendo al paziente una corretta posizione dell’impianto, secondo le caratteristiche di ogni individuo. E questo permette di recuperare le funzionalità dell’articolazione in tempi brevi e con una garanzia di successo e precisione difficilmente possibili prima dell’avvento di questa tecnologia.