Il progetto Digi e Lode premia una scuola di Verona

Un gruppo di studenti e insegnanti della scuola secondaria di primo grado di Verona "Caliari Betteloni", ha festeggiato venerdì la consegna di un assegno da 2500 euro da parte di EstEnergy Gruppo Hera, alla presenza di Eleonora Baratto, dirigente scolastica dell’istituto comprensivo "Verona 8 centro storico", a cui la scuola premiata appartiene.

L’istituto è riuscito a posizionarsi, nel secondo quadrimestre dell’anno scolastico 2022-23, in cima alla classifica del progetto Digi e Lode, promosso dal Gruppo Hera con l’obiettivo di favorire l’innovazione nelle scuole del territorio, valorizzando i comportamenti virtuosi dei clienti che scelgono di gestire le proprie forniture di luce e gas in modo digitale.

Centodiecimila euro alle scuole dei territori

Sono 44 complessivamente le scuole primarie e secondarie di primo grado, pubbliche e paritarie, risultate vincitrici nello scorso anno scolastico 2022-23 sui territori serviti da EstEnergy Spa, la controllata del Gruppo che opera sul territorio (la lista delle scuole premiate è disponibile sul sito del progetto: https://digielode.gruppohera.it/).

Gli istituti hanno ricevuto 2500 euro ciascuno da spendere in strumenti per la digitalizzazione a beneficio degli studenti, per uno stanziamento complessivo di 110 mila euro da parte dell’azienda a favore delle scuole di Veneto, Friuli Venezia Giulia e Lombardia.

E il progetto non si ferma: a fine gennaio sarà formalizzata anche la classifica finale per il I quadrimestre dell’anno scolastico 2023-24, con la nuova edizione del progetto, che andrà a premiare inizialmente altre 22 scuole dei territori, a cui si aggiungeranno al termine del II quadrimestre altri 22 istituti.

Progetto Digi e Lode, come partecipare

Il meccanismo di Digi e Lode è semplice. Ogni volta che un cliente attiva un servizio digitale messo a disposizione gratuitamente dalle società del Gruppo Hera concorre automaticamente a incrementare un punteggio che viene ripartito tra le scuole del suo Comune e origina una classifica.

Attraverso l’indicazione direttamente sul sito web, il cliente ha poi la possibilità di scegliere una scuola specifica cui attribuire il punteggio acquisito: in questo caso i punti acquistano un valore maggiore, perché vengono moltiplicati per cinque.

In questo modo il progetto vuole raggiungere, da un lato, l’obiettivo di rendere più sostenibile l’impatto delle forniture di gas e luce grazie all’utilizzo dei servizi digitali, mentre dall’altro facilita, grazie a un supporto concreto e diretto, il percorso di innovazione nelle scuole dei territori in cui il Gruppo Hera opera. L’invito a tutte le famiglie clienti è quello di votare la propria scuola per farla salire in classifica e darle così la possibilità di essere premiata nei prossimi mesi.