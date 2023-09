Il sindaco Tommasi in visita nelle scuole per la prima campanella dell'anno: «Voi farete il futuro di Verona»

È suonata la prima campanella dell’anno scolastico 2023/24 e il sindaco Damiano Tommasi è andato personalmente in alcune scuole, scelte a campione, di vari quartieri della città per augurare a tutte le classi un buon inizio. Secondo quanto riferito dal Comune di Verona, il primo cittadino scaligero coi più piccoli, della fascia 3-6 anni della scuola d’infanzia comunale Di Cambio (via Arnolfo Di Cambio, quartiere Stadio), ha disegnato e giocato a sasso-carta-forbice, mentre le educatrici hanno colto l’occasione per mostrare il nuovo Spazio Gioco all’interno della scuola.

Attentissimi anche gli studenti della scuola secondaria di primo grado Manzoni (via Velino 20, quartiere Golosine): tutte le classi terze hanno atteso il sindaco di Verona seduti in file ordinate in palestra, per fare domande a Damiano Tommasi riguardo alla scuola, al suo passato da studente e al futuro della città. Definita "esplosiva" da parte di Palazzo Barbieri l’accoglienza riservata dagli alunni della scuola primaria Betteloni (piazzale Buccari 1, località Montorio), che hanno cantato e ballato, prima di accompagnare il primo cittadino di Verona negli spazi della loro scuola.

«In bocca al lupo agli insegnanti e al personale che porta avanti le scuole del nostro territorio - ha esordito il sindaco Damiano Tommasi di fronte alla platea di studenti -. L’amministrazione comunale ha il compito di gestire, di guidare e coordinare la città. Abbiamo il dovere primario di lasciarla meglio di come l’abbiamo trovata. Dipende molto da noi, da quello che decidiamo, dalle scelte che facciamo, dai progetti che avviamo, ma credo che la maggiore responsabilità di quale Verona ci sarà fra cinque, dieci e più anni, sia qui di fronte a me: voi siete la Verona del futuro, voi farete la città del futuro. Come sarà Verona dipenderà molto da ognuno di voi, da quello che state imparando adesso».

Nell'occasione, il sindaco Tommasi ha quindi aggiunto: «La scuola è una piccola città, con esigenze e sogni diversi. Non tenetevi i vostri sogni nel cassetto, ma condivideteli, perché è l’unico modo per realizzarli. Quello che vi auguro e mi auguro da sindaco della città è che Verona risponda ai vostri sogni, che vi dia la possibilità di costruire i vostri sogni e, che a sua volta faccia affidamento su di voi per costruire i sogni della città. Avete un grande compito, sappiate che Verona è di chi la vive». Presente questa mattina anche l’assessora alle politiche educative e scolastiche Elisa La Paglia, la quale ha spiegato: «Abbiamo potenziato i finanziamenti destinati alle scuole: i lavori non si sono mai fermati quest’estate e non si fermeranno quest’autunno. Per tutte le famiglie, un augurio di ritrovare amici e insegnanti».

Viabilità nel primo giorno di scuola, ass. Ferrari: «Non ci sono state particolari criticità»

In vista del primo giorno di scuola, alcuni incontri ad hoc sono stati promossi dal Comune di Verona, nelle scorse settimane, con le categorie economiche e con gli istituti scolastici per condividere le iniziative messe in atto e prevenire disagi alla viabilità. «Con la ripartenza delle scuole siamo tornati a pieno regime con traffico intenso nelle ore di punta, - ha affermato l’assessore al traffico Tommaso Ferrari - ma i dati ci dicono che non ci sono state particolari criticità. Ciò è frutto del grande lavoro del personale della polizia locale e degli uffici della mobilità e traffico, ma anche della collaborazione di tutti i cittadini che con i loro comportamenti hanno contribuito a rendere vivibile il traffico in questa particolare giornata. Una collaborazione che è importante continui anche nelle prossime settimane, sono in arrivo importanti eventi e fiere che attireranno numerosi visitatori».

Dal Comune di Verona sottolineano che avrebbero dunque funzionato alcune modifiche alla viabilità predisposte attorno al cantiere di via Città di Nimes, nonché la relativa campagna di comunicazione: «Il traffico cittadino ha retto alla prova della prima campanella. - si legge in una nota di Palazzo Barbieri - Le immagini sui monitor della centrale operativa hanno trasmesso per tutta la mattina la situazione in tempo reale delle strade cittadine senza registrare importanti criticità, se non qualche rallentamento in alcune zone più sensibili come viale Piave, Interrato dell’Acqua Morta, Valverde e Cittadella. La viabilità lungo l’anello circolatorio a ridosso del cantiere filovia in via Città di Nimes è sempre stata fluida, anche nelle ore di punta non sono state registrate particolari criticità».

Proprio nei giorni scorsi, evidenziano dal Comune, in vista dell’avvio delle scuole e dalla ripresa di tutte le attività l’amministrazione aveva predisposto alcune variazioni attorno al cantiere. In particolare, due corsie dedicate all’entrata in stazione per i provenienti dalla circonvallazione esterna, doppia corsia in circonvallazione Raggio di Sole e Oriani, entrata in vigore dell’ordinanza per il divieto H24 alla circolazione dei mezzi pesanti all’interno dell'anello circolatorio e spostamento della fermata bus di via della Valverde. Modifiche che sono appunto state attuate per migliorare i flussi, soprattutto nelle ore di punta.

