Il primario veronese bassista che anche quando suona continua ad aiutare i malati di leucemia, linfoma e mieloma

«Con o senza camice il professor Mauro Krampera, non smette di dedicarsi ai pazienti». Lo evidenzia una nota di Aoui Verona, spiegando che per il professore, anche nel suo tempo libero, in particolare quando si dedica alla passione della musica suonando il basso elettrico, l’obiettivo da perseguire è aiutare i pazienti e le loro famiglie, in questo caso con una esibizione benefica in loro favore.

Direttore dell’Uoc di Ematologia e Centro Trapianto di Midollo Osseo, il primario di Aoui Verona è anche fondatore e leader di una band musicale: si tratta dei Bloody Feel Groove (BFG), creata nel 2018, insieme con Andrea Blasi (tastiera, armonica e voce). Gli altri componenti sono Valentina Marcazzan (voce), Claudio Manzini (chitarra elettrica) e Alessandro Farinelli (batteria), quest’ultimo anche docente di Informatica dell’Università di Verona.

Sabato 16 settembre alle ore 20.30, al Teatro Comunale Alida Ferrarini di Villafranca di Verona, si terrà lo spettacolo di beneficenza per sensibilizzare la cittadinanza e raccogliere fondi a favore della Sezione di Verona di AIL (Associazione Italiana contro le Leucemie-Linfomi e Mieloma Onlus), anche con il supporto di Fidas Verona (Associazione Donatori Volontari di Sangue). Secondo quanto riportato nella nota di Aoui, il ricavato della serata sarà interamente devoluto ad AIL Verona per il supporto ai pazienti affetti da malattie ematologiche e alle loro famiglie.

L'evento musicale, intitolato "L’Origine della Specie (secondo Annie)", nasce dalla collaborazione dei Bloody Feel Groove (BFG) con l’Associazione "La Burla" di Povegliano Veronese, compagnia teatrale amatoriale con quasi 20 anni di attività finalizzata a "divertirsi e divertire".

Lo spettacolo tratta del difficile rapporto tra uomo e donna, soprattutto se è la scienza a mettersi in mezzo. Annie è la tenera governante del prof. Nikolaus, luogotenente di Charles Darwin, anch’egli uomo brillante ma concentrato più sulle teorie del maestro piuttosto che sul mondo circostante. Sarà però un nuovo, singolare viaggio verso le Galapagos ad aprire gli occhi all’erede del nostro famoso scienziato, aiutato in questo dall’ammiraglio Dadà e dal Nostromo Kor, il tutto anacronisticamente accompagnato da reinterpretazioni originali di brani musicali famosi rhythm & blues, soul, funk, rock e anche italiani.