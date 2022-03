Emergency, presidio in Piazza Bra. «Se vuoi la pace, prepara la pace»

Il 24 febbraio scorso, la Russia ha invaso l'Ucraina riportando la guerra nel cuore dell'Europa. E la risposta dell'Italia è stata quella di inviare armi all'Ucraina. Per Emergency, invece, l'invio di armi non servirà a riportare la pace ma aumenterà la violenza e il numero delle vittime.

«Chi ci governa pensa che la guerra sia l'unica soluzione - hanno fatto sapere i volontari veronesi dell'associazione umanitaria fondata da Gino Strada - Ci dice che la guerra può essere giusta, necessaria, inevitabile. Noi vogliamo ribadire che non esistono guerre giuste, la guerra appare inevitabile solo a chi non ha fatto nulla per evitarla con i negoziati e la diplomazia. Vogliamo ribadire che la guerra porta sempre morte e distruzione, è la negazione dell'umanità. E vogliamo ribadire che negli ultimi 20 anni le spese militari sono più che raddoppiate ma non viviamo in un mondo più sicuro. Per poter sperare in un futuro migliore quei soldi andrebbero investiti in ospedali, scuole, lavoro, pensioni. Solo la pratica dei diritti umani può costruire la pace. I cittadini del mondo sanno benissimo che la guerra è il problema e non la soluzione».

Per questo, Emergency Verona ha voluto organizzare per sabato prossimo, 26 marzo, un presidio in Piazza Bra. Dalle 16, i volontari distribuiranno dei semplici pezzi di stoffa bianchi. «Sono "stracci di pace" che possono essere appesi allo zaino o al balcone, possono essere legati al guinzaglio del cane, all'antenna della macchina o al passeggino del bambino - hanno spiegato i volontari - Un modo semplice e immediato per esprimere ripudio della guerra, del terrorismo, della violenza».