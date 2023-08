Enogastronomia e spettacoli: presentata la Festa del Riso co’ le Nose. Pasini: «Proposte nuove e di qualità»

È stata presentata ufficialmente nella Sala Rossa del Palazzo Scaligero a Verona, la 37esima edizione della Festa del “Riso co’ le Nose”, in programma dal 24 agosto al 10 settembre a Nogara. Sono intervenuti il presidente della Provincia di Verona e Sindaco di Nogara, Flavio Pasini e, per Nogara Eventi, il Presidente Massimo Andreoli e il Vicepresidente Rodolfo Bonfante.

Negli stand allestiti in via Palmino Sterzi si potranno degustare, ogni sera nei feriali e il sabato e la domenica anche a pranzo, diversi piatti della tradizione accompagnati, novità di quest’anno, dai vini dell’enoteca gestita per la prima volta da Campagna Amica di Coldiretti Verona.Il 24 si inizia alle 19,30 con il taglio del nastro mentre le cucine apriranno alle 20. Nell’area spettacoli, che ospiterà un evento tutti i giorni della manifestazione, alle 21,30 ci sarà il cabaret “Drag queens show”. Tra gli appuntamenti più attesi, quello del 2 settembre con il Fluo Party: una data esclusiva in Veneto con uno dei Dj più amati, Doctor M, della celebre discoteca Alcatraz Milano.

Tanti i risotti, preparati dagli Alpini e dalle riserie locali con il proprio prodotto a km0: alla nogarese, co’ le nose, co’ le nose e tartufo, al tastasal, con i saltarei e con le costine. Un menù, con circa 50 proposte culinarie differenti, compresi pizze e fritti, completato da altri primi e secondi piatti tipici quali, per citarne alcuni, maccheroncini con ragù di anatra, gnocchi e stortina veronese. Una ventina, invece, le etichette dell’eccellenza vitivinicola scaligera nell’enoteca gestita da Campagna Amica, dall’Amarone al Soave, passando per il Valpolicella.

L’11 settembre, la serata successiva all’ultimo giorno di festa, si terrà un evento solidale per raccogliere fondi per l’acquisto di un nuovo mezzo per i servizi sociali destinati ai cittadini bisognosi. «È l’evento di punta di Nogara - ha sottolineato il sindaco e presidente della Provincia, Flavio Pasini -. Negli ultimi anni si è ampliato ed è cresciuto coniugando la tradizione con proposte sempre nuove e di qualità. La festa si conferma come un’importante occasione, una “vetrina” dedicata alla conoscenza e alla promozione del territorio nogarese, delle attività economiche, dei produttori e dei prodotti che esso offre».

«Questa manifestazione, cresciuta nel corso degli anni, ha confermato un importante patrocinio: quello del Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - ha ricordato il presidente di Nogara Eventi, Massimo Andreoli -. Nell’area della festa, le cucine proporranno piatti già apprezzati nelle scorse edizioni e nuove, golose, proposte. Chi verrà a trovarci, potrà godere inoltre, come di consueto, di una vasta offerta di spettacoli sempre gratuiti».