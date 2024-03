Seconda edizione del Premio Renato dei Kings per celebrare la creatività dei veronesi

Al Berfi’s Club di Verona, si terrà questa sera, 25 marzo, a partire dalle 19.30 il secondo premio intitolato a Renato dei Kings. L’iniziativa dedicata all’artista veronese Renato Bernuzzi, scomparso nel novembre 2020, è stata ideata dal suo amico Giò Zampieri ed è stata condivisa da Mauro Farina, amministratore del gruppo Saifam, e da Simone Farina.

«Questo premio ha il merito di mantenere viva la memoria di un periodo storico in cui musica e spettacolo sono stati indiscussi protagonisti nella nostra Verona - ha dichiarato il presidente della Provincia di Verona Flavio Pasini - Inoltre, è un doveroso riconoscimento agli artisti che, nel presente o nel passato, per il loro lavoro sono stati e sono motivo d’orgoglio per l’intero territorio».

«Il secondo premio Renato dei Kings significa celebrare un grande amico che della musica ha fatto la sua missione di vita - ha raccontato Giò Zampieri - Per me è un fratello che ogni giorno mi sostiene e, più di anno fa, mi ha "suggerito" di organizzare una serata in suo nome. Il premio a lui dedicato realizzato da Zuc, Giancarlo Zucconelli, vuole celebrarlo attraverso il linguaggio universale della musica».

«Dopo il successo della prima edizione, diamo seguito al progetto che vedrà tanti artisti e personaggi veronesi coinvolti - ha proseguito Mauro Farina - L’appuntamento è nato dalla volontà di creare un evento dedicato a Renato dei Kings che grazie al suo talento, ha portato Verona sotto le luci della ribalta di tutto il mondo. Ricordiamo tutti Verona Beat, poi Caffè Amaro e gli innumerevoli eventi da lui firmati dove protagonista era sempre la musica, un linguaggio universale che può comunicare con tutto il mondo».

Come hanno evidenziato gli organizzatori, a Verona non c’è un evento simile e la loro volontà è quella di farsi portavoce e celebrare le capacità creative dei veronesi. Questa serata verranno premiati i veronesi che nel campo delle arti, della musica e dello spettacolo, si sono distinti e hanno fatto conoscere Verona nel mondo. I nomi verranno svelati durante l’evento, ma dei premi speciali saranno consegnati a Umberto Smaila e Milo Manara.

«Per noi è un piacere poter ricordare nostro padre nel suo contesto naturale, la musica - hanno commentato Giorgia e Michele Bernuzzi, figli di Renato - A distanza di anni sapere e sentire la vostra vicinanza ci riempie il cuore e siamo sicuri che lui è orgoglioso di tutto questo».

Il premio vuole essere anche un’occasione di solidarietà. Il ricavato della serata sarà infatti devoluto alla Uildm, Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare.