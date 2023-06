Il Premio Giulietta quest'anno sarà assegnato a Marilisa Allegrini

Il comitato ha scelto di insignire l’imprenditrice veronese Marilisa Allegrini, soprannominata anche "Lady Amarone", con il trofeo Giulietta, cesellato dallo scultore Felice Naalin, in quanto «si è distinta nel panorama imprenditoriale italiano, promuovendo il prodotto della rinomata Cantina di famiglia, con l’amore per la cultura enologica, la valorizzazione e la promozione della Valpolicella». Una tradizione innestata nella storia di Fumane e della Valpolicella fin dal XVI secolo. L’espansione dell’azienda di Marilisa Allegrini, ricorda una nota dei promotori del Premio Giulietta, ha inizio già nel 1993, con l’entrata nel mercato americano e le prime connessioni fra cultura e vino. Nel 2001 Marilisa ha messo radici in Toscana, prima a Bolgheri e poi a Montalcino. Girando il mondo ha narrato con amore e passione quanto il vino si sposi con l’arte, la cultura, la storia e la bellezza del nostro Paese. Si può definire una vera ambasciatrice. La nostra "Giulietta 2023" è stata la prima esponente femminile in copertina della rivista Wine Spectator.

Il Premio Giulietta, patrocinato dalla Provincia di Verona, è promosso dall’associazione Luce Arts Work Shop, in collaborazione con Al Calmiere SCS e la Porta Palio SMS. Il premio è nato nel 1991 con lo scopo di conferire un pubblico riconoscimento ai personaggi femminili che si sono distinti nel proprio campo, grazie all'impegno professionale e alla passione dimostrata.

Marilisa Allegrini diviene meritevole del premio, per la sua «grande capacità imprenditoriale e il suo impegno nella promozione della cultura enologica italiana». Un mondo, come lei stessa lo definisce, «più maschile che maschilista», dove ha saputo farsi spazio con perseveranza. Recentemente, la sua dedizione è stata premiata con la nomina a Cavaliere al Merito del Lavoro, dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. È per questi e molti altri motivi che l’imprenditrice riceverà quest’anno il prezioso trofeo "Giulietta" come riconoscimento alla donna alla carriera.

Oggi il suo nome si aggiunge dunque alla galleria di donne straordinarie che, a partire dal 1991, hanno ricevuto il Premio Giulietta: Carla Fracci, Silvana Giacobini, Mariele Ventre, Manuela Di Centa, Cecilia Gasdia, Anna Fendi, Tiziana Ferrario, Paola Pezzo, Moira Orfei, Alda Merini, Licia Colò, Gigliola Cinquetti, Federica Pellegrini, Katia Ricciarelli, Sara Simeoni, Maria Giovanna Elmi, Sofia Righetti, Marisa Laurito, Carolina Kostner, Sabrina Simoni, Silvia Nicolis, Elena Cardinali, Evelina Tacconelli, Perla Stancari e infine, Marilisa Allegrini. Ogni donna scelta dal comitato, nel corso di tre decenni, ha dimostrato nella propria carriera, con «modestia e determinazione», di credere fermamente nel ruolo positivo della donna nella contemporaneità. Il Premio Giulietta, promosso dall’Associazione Luce Arts Work Shop, è presentato da Francesca Zermiani.