Poste Italiane ricerca a Verona nuovi portalettere e consulenti finanziari: i requisiti e come inviare il proprio curriculum

Poste Italiane ha fatto sapere di star ricercando in provincia di Verona dei portalettere da inserire con contratto a tempo determinato. Per potersi candidare è sufficiente inserire entro il 4 settembre il proprio curriculum vitae sulla pagina web del sito istituzionale di Poste https://www.posteitaliane.it, nella sezione "Carriere" dedicata a "Posizioni Aperte" in cui sono indicati i requisiti per poter partecipare alla selezione.

I candidati, spiegano da Poste Italiane, saranno inseriti con contratto a tempo determinato in relazione alle specifiche esigenze aziendali. I requisiti richiesti per la candidatura sono il possesso di un diploma di scuola media superiore e patente di guida in corso di validità idonea per la guida dei mezzi aziendali. Le risorse individuate si occuperanno del recapito postale (pacchi, lettere, buste, raccomandate, etc.) nell’area territoriale di propria competenza.

Posizioni aperte anche per consulenti finanziari

Poste Italiane, inoltre, ha comunicato di star cercando «laureati motivati per iniziare un percorso di crescita professionale accompagnato da un percorso di formazione che permetterà di diventare consulente finanziario». Sono 104 i consulenti finanziari di Poste Italiane a disposizione dei cittadini della Provincia di Verona. Una rete di professionisti con un pacchetto di competenze tecniche e commerciali in grado di offrire al cliente il prodotto più adatto alle sue esigenze. Anche in questo caso si può inserire il proprio curriculum sul sito www.posteitaliane.it nella sezione "Posizioni aperte".

In base a quanto spiegato dal gruppo in una nota, i consulenti finanziari impiegati nei 199 uffici postali della provincia di Verona «non svolgono solo attività di servizi finanziari e assicurativi ma mettono il proprio know how a disposizione del cliente in un rapporto di continua fiducia e trasparenza». Il ruolo del consulente è infatti quello di «supportare il cliente a partire dalle sue esigenze, analizzare il suo portafoglio e pianificare insieme investimenti e prodotti per il suo futuro».

L'azienda è alla ricerca di consulenti finanziari da assumere su tutto il territorio nazionale. Per informazioni sul processo di selezione, oltre che per inviare la propria candidatura è possibile consultare il sito: https://www.posteitaliane.it/it/carriere.html.