Polizia locale di Verona e organizzazione del lavoro: c'è l'accordo tra Comune e sindacati

Martedì Amministrazionale comunale e organizzazioni sindacali hanno sottoscritto il verbale del confronto sull’organizzazione del lavoro della polizia locale di Verona.

Un passaggio atteso da decenni, sottolineano da palazzo Barbieri, dal momento che l’argomento è oggetto di discussione tra le parti dal 1999 e che ridefinisce alcuni punti riguardanti l’organizzazione del lavoro degli agenti alla luce anche di mutate esigenze di servizio. In particolare, si definiscono i tempi di conciliazione lavorativa, vengono fornite certezze sui turni e viene prevista l’istituzione di una commissione paritetica, in risposta alle richieste sindacali.

«Dopo un lavoro di confronto con le organizzazioni sindacali durato mesi si è sottoscritto un verbale che supera positivamente le divergenze di questi anni - afferma l’assessore al Personale Michele Bertucco -. Il verbale va a disciplinare le attività che vengono svolte dalla polizia locale andando ad indicare e specificare meglio gli orari, i turni di servizio ed altre disposizioni che riguardano materie che non sono oggetto di contrattazione. Un risultato frutto di un’approfondita e costruttiva analisi che ha scelto il confronto come modalità di dialogo. Ringrazio le organizzazioni sindacali per la partecipazione e la collaborazione».

Il documento permette ai soggetti sindacali di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare in modo costruttivo alla definizione delle misure che l’Amministrazione intende adottare in relazione all’organizzazione del Corpo di polizia locale, con particolare riferimento a istituti e tematiche significative sotto il profilo operativo e gestionale.