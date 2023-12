Un piccolo teatro all’aperto inaugurato in una piazza di Borgo Venezia

Un leggìo al centro di due sedute a semicerchio per incontrarsi ed ascoltare letture ad alta voce, musica o semplicemente per trascorrere qualche momento insieme. Prosegue l’opera di riqualificazione degli spazi pubblici intrapresa dall’Amministrazione comunale di Verona, che lunedì mattina ha inaugurato una sorta di piccolo teatro all’aperto in piazza Cavalleri in Borgo Venezia.

Un intervento fortemente voluto per valorizzare le piazze e restituire loro la funzione sociale e democratica, attraverso l’installazione di nuovi arredi che oltre a favorire l’incontro dei cittadini, stimolano l’organizzazione di nuove iniziative di intrattenimento consentendo a chi vive sul territorio di godere degli spazi che fino ad ora erano invece semplici luoghi di passaggio.

E lunedì mattina in piazza Cavalleri si è radunato un gruppetto di residenti per ascoltare alcune poesie sul Natale scritte e recitate da Silveria Gonzato Passarelli e Giuseppe Passarelli. Un momento di condivisione e di allegria che ha richiamato l’attenzione dei passanti incuriositi dalla nuova installazione, che da oggi potrà essere liberamente utilizzata da giovani, adulti e artisti di ogni tipo.

All’inaugurazione sono intervenuti l’assessore alle Strade, giardini e arredo urbano Federico Benini, la presidente della 6a Circoscrizione Rita Andriani con il consigliere responsabile della Commissione Cultura Luca Stoppato.

«Si tratta di un esperimento iniziato oggi per rifunzionalizzare le piazze cittadine esistenti – ha commentato l’assessore Federico Benini -. Oggi infatti non sono altro che dei luoghi poco frequentati. Siamo partiti da qui, in Borgo Venezia, e già dopodomani verrà inaugurata la piazzetta degli scacchi e della dama in piazza Cervignano in Borgo Roma. Questo per cercare di ridare vita alle piazze con nuovi strumenti fisici per attribuire loro delle funzioni per essere luoghi frequentati e quindi sicuri».

«Sicuramente – aggiunge la presidente Rita Andriani - questa iniziativa ci permetterà di ritornare a vivere questa nostra piazza del quartiere in una modalità più interessante e più partecipe, una bella occasione che tutti potranno sfruttare».