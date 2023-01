Parcheggio Genovesa pieno, regge piano del traffico per Motor Bike Expo

Per la prima volta il parcheggio alla Genovesa ha registrato il tutto esaurito. Ciò per effetto dello specifico piano del traffico messo a punto per il Motor Bike Expo, con una viabilità modificata al casello di Verona Sud, una segnaletica apposita anche in autostrada e il servizio di bus navetta gratuito che ogni 20 minuti collega il parcheggio alla Fiera, dalle 8 alle 20.

Nella giornata di oggi, 28 gennaio, i padiglioni della Fiera di Verona sono stati raggiunti da migliaia di visitatori, che hanno visto esaurirsi tutti i parcheggi della zona, come nelle giornate del Vinitaly. Gli appassionati delle due ruote provenienti da tutta Italia sono stati convogliati nei diversi parcheggi, compresa la Genovesa dove si sono esauriti i posti grazie al piano predisposto dal Comune di Verona, dall'autostrada A4 Brescia-Padova e dall'ente fieristico. Un piano coordinato dalla polizia locale che ha gestito le auto, indirizzandole verso il parcheggio scambiatore, collegato con bus navetta che hanno fatto la spola.

«Il parcheggio della Genovesa pieno per la fiera del Motor Bike è un risultato assai grande - ha commentato l'assessore alla mobilità e traffico Tommaso Ferrari - Un lavoro di squadra per progettare con settimane di anticipo un piano del traffico specifico per il Motor Bike Expo. Il piano ha riguardato il presidio del quartiere, la segnaletica rafforzata anche in autostrada per il parcheggio della Genovesa, una mobilità specifica fuori dal casello che indirizzava i visitatori verso il parcheggio, che infatti ha visto esaurirsi i posti auto disponibili. Il riempimento del parcheggio dimostra che il piano ha funzionato, grazie anche al servizo di bus navetta condiviso con la Fiera, e che questo spazio è un asset per la città che deve essere utilizzato in tutte le manifestazioni».

Sono stati utilizzati anche una decina di steward per impedire la sosta selvaggia nei quartieri limitrofi ai padiglioni. Il traffico è stato molto intenso tra le 9 e le 12, con code e rallentamenti e con deviazioni anche su Via Flavio Gioia e verso l'ex scalo merci. E massima è stata l'attenzione alla vivibilità dei quartieri con 13 rimozioni, 224 sanzioni per la sosta, 13 per divieti di accesso, 4 per revisioni e un fermo amministrativo.

Dalle 17 è iniziato poi il deflusso con incolonnamenti verso il casello di Verona Sud e lungo le tangenziali.

E domani si replica. «Siamo soddisfatti per aver riempito la Genovesa, grazie allo sforzo straordinario della polizia locale con l'Autostrada Brescia-Padova che già sui pannelli a messaggi variabili lungo la tratta autostradale avvisava della possibilità di utilizzare del grande parcheggio», ha commentato il comandante della polizia locale Luigi Altamura.