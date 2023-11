Con quasi tre mesi di ritardo, partiti i lavori alla scuola primaria Dall'Oca Bianca

Dopo numerose e costanti sollecitazioni, la ditta che si è aggiudicata l'appalto ha iniziato gli scavi utili alle operazioni di adeguamento antincendio della scuola primaria Dall'Oca Bianca di Verona. I lavori consistono nella creazione di una nuova scala antincendio, nella sistemazione degli impianti elettrici e nella realizzazione del nuovo impianto di rilevazione dei fumi.

Ora i lavori dovranno procedere a ritmo serrato per recuperare il tempo perso, visto che dovevano iniziare il 4 settembre scorso. E la ditta ha fornito rassicurazioni che l'intervento terminerà secondo il termine stabilito dell'1 aprile 2024.

Gli uffici comunali vigileranno affinché il cantiere prosegua senza interruzioni. Nel frattempo il Comune di Verona incontrerà i genitori degli alunni, gli insegnati, i lavoratori dell'istituto comprensivo 06 e i residenti del quartiere. «In collaborazione con la terza circoscrizione e la scuola convocheremo un’assemblea pubblica per illustrare ai genitori i lavori in programma e le tempistiche. Si avvicina il tempo per effettuare le iscrizioni al prossimo anno scolastico ed è giusto che i cittadini abbiano tutte le informazioni per effettuare le loro scelte», ha affermato l’assessora alle politiche educative e all'edilizia scolastica Elisa La Paglia.