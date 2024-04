Parco naturale regionale della Lessinia, Sauro nuovo rappresentante legale

Dopo le dimissioni di Giuliano Menegazzi dall’incarico di presidente il 16 febbraio scorso, il Consiglio ha un nuovo rappresentante legale nella persona del vicepresidente Massimo Sauro. Restano in carica tutti i consiglieri: Silvia Marcazzan, Daniele Zivelonghi, Marco Antonio Cappelletti e Giuliano Menegazzi.

“Dal 23 febbraio ai primi di marzo – spiega Massimo Sauro – abbiamo convocato quattro Consigli Direttivi per approvare e adottare una serie di provvedimenti importanti. L’Ente è in piena attività sia per la riorganizzazione del nuovo assetto istituzionale, sia per l’apertura della stagione primaverile ed estiva che porterà all’interno del Parco moltissime persone e turisti”.

Tra i provvedimenti approvati dal Consiglio direttivo del Parco Naturale Regionale della Lessinia c’è la pubblicazione dell’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico del nuovo direttore. È stata altresì adottata la proposta di deliberazione per l’approvazione del Piano Integrato di Attività (PIAO) dell’Ente Parco ora al vaglio della Direzione Turismo per la verifica di legittimità e compatibilità con la programmazione e gli indirizzi regionali; sono stati concessi ad Associazioni ed Enti di patrocini e autorizzazioni per ricerche scientifiche.

“Abbiamo inoltre provveduto a ridistribuire le deleghe tra i consiglieri e organizzato una riunione con i sindaci dei Comuni all’interno del Parco – prosegue Sauro - per discutere della situazione istituzionale. In programma c’è anche la revisione del Piano Ambientale, predisposto 30 anni fa e ormai obsoleto, in particolare per quanto riguarda la normativa delle malghe”.

Le deleghe

Massimo Sauro avrà quindi le deleghe di Affari generali, patrimonio, rapporti con Enti istituzionali, comunicazione, Piano Ambientale e coordinamento vigilanza, Marco Antonio Cappelletti: Risorse forestali, demanio, sistema museale, minoranze linguistiche, turismo, manifestazioni e attività sportive; Silvia Marcazzan: Ambiente, agricoltura, malghe, istruzione, cultura ed artigianato, rapporti con associazioni e Consulta del Parco; Daniele Zivelonghi: Bilancio, risorse umane, bandi e contributi, lavori pubblici, rapporti con la Comunità del Parco, riqualificazione area San Giorgio, statuto, contratti, convenzioni e regolamenti e Giuliano Menegazzi: Bilancio, Ambiente, coordinamento vigilanza e attività sportive.

“Oltre a perseguire l’obiettivo principale di tutelare e valorizzare il Parco, grande patrimonio naturalistico e culturale, è tra le nostre priorità obiettivi promuoverlo con attività di marketing territoriale e comunicazione del territorio. Riteniamo rilevante sviluppare iniziative in collaborazione con i 15 Comuni all’interno del Parco coinvolgendo il Sistema Museale della Lessinia e dare loro una maggiore visibilità anche mediante nuove iniziative di valorizzazione del Marchio del Parco che deve diventare sempre più riconoscibile per il valore che rappresenta”, conclude Sauro.