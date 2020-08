Paratie per "difendere" Verona dalla piena dell'Adige, il sindaco: «State lontani dagli argini»

Verona è in allerta per la piena dell'Adige, il cui passaggio era atteso per l'ora di mezzogiorno del 31 agosto, come hanno comunicato da Palazzo Barbieri. Durante la notte, fino alle 6.30 di lunedì mattina, sono state disposte lungo gli argini le paratie e tutte le squadre della Protezione civile sono state allertate come disposto a livello regionale. Il fiume si aggirava sul metro e 66 centimetri di altezza, ben sotto la portata registrata nel 2018 durante gli ultimi allagamenti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Le piogge che, negli ultimi giorni, sono cadute in Trentino hanno aumentato notevolmente il livello dell'Adige - spiega il sindaco -, per questo nella notte abbiamo allertato tutte le squadre di Protezione civile e messo le paratie in via precauzionale, anche se non c'era nessun allarme. Invito comunque i cittadini e i curiosi a rimanere lontani dagli argini, restando a distanza di sicurezza».