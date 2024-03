In Valpantena tornano il Palio del drappo verde e la "Sgambada de San Giuseppe": sport, salute e divertimento per tutti

Santa Maria in Stelle si prepara ad accogliere tutti gli appassionati di sport e della corsa per una domenica all'insegna dell'attività fisica e del divertimento. Il 17 marzo prossimo, il Gruppo Sportivo Dilettantistico Mombocar e il Comune di Verona presentano la 605esima edizione della corsa podistica Palio del Drappo Verde e la 49esima edizione della non competitiva "Sgambada de San Giuseppe". Un evento intriso di storia e tradizione che coinvolge atleti e appassionati da ogni angolo del territorio.

Il Palio del Drappo Verde, gioiello di questa giornata dedicata allo sport, si fregia del titolo di corsa podistica più antica e longeva del mondo, risalente al lontano 1208 e citata persino da Dante Alighieri nella Divina Commedia. Questa competizione, promossa dal CSI, offre agli atleti un percorso pianeggiante di 11,4 km, che si snoda tra le bellezze naturali della Valpantena. La partenza è fissata per le 10 del mattino di domenica dal suggestivo Parco di Villa Vendri, con ingresso da via Pantheon a Santa Maria in Stelle.

Per coloro che desiderano vivere l'esperienza della corsa in un contesto meno competitivo, la "Sgambada de San Giuseppe" offre tre percorsi diversi, pensati per accontentare tutte le esigenze. Omologata dal Comitato Provinciale di Verona della FIASP e dall'Unione Marciatori Veronesi, questa manifestazione propone tre percorsi: uno di 5,9 km pianeggiante e gli altri due di 10 e 16 km, ondulati e più impegnativi, per dare la possibilità ai partecipanti di scegliere la soluzione più adatta alle proprie abilità. Le partenze sono previste dalle 8 alle 10 del mattino, dal cortile del Centro di Appassimento delle Uve delle Cantine di Verona.

Ad arricchire ulteriormente la giornata e a portare allegria e vitalità lungo tutto il percorso della "Sgambada de San Giuseppe", ci sarà inoltre la partecipazione dei giovani militari dell'85° Reggimento Addestramento Volontari Verona della Caserma Duca di Montorio. Guidati dal comandante colonello Nicola Castello e dall'ufficiale Serena Natolini, atleta e più volte azzurra nella nazionale di Ultramaratona. L'intera comunità della Valpantena è dunque pronta a fornire un'accoglienza calorosa a tutti i partecipanti, creando un'atmosfera di festa ed allegria. Non resta quindi che mettersi le scarpe da corsa e unirsi a questa grande celebrazione dello sport e del benessere fisico, immersi nella bellezza dei paesaggi veronesi e nella storia del Palio del Drappo Verde.

Sandrini: «Una corsa storica e una bella occasione per chi ama lo sport»

L’evento è stato presentato questa mattina dall’assessore al commercio Italo Sandrini. Presenti la presidente Alma Chiara Marinello del Gruppo Sportivo Dilettantistico Mombocar, la presidente dell’Unione Marciatori Veronesi (UMV) Barbara Miglioranza, Maurizio Migliorini in rappresentanza del Centro Sportivo italiano, Serena Natolini Ufficiale 85° Reggimento Addestramento Volontari Verona e Alessandro Chiarini del Pastificio Avesani, fra gli sponsor delle manifestazioni sportive.

«Una corsa storica - ha dichiarato l’assessore Italo Sandrini -, citata anche da Dante Alighieri nella Divina Commedia, ma al di là di questo è senza dubbio una bella occasione per i cittadini e per quanti amano lo sport. Verona fa parte del circuito nazionale Città Sane e il supporto riconosciuto dal Comune a questo evento è anche un modo per ribadire ai veronesi l’importanza di portare avanti uno stile di vita sano, come può essere passare una domenica all’aperto, facendo attività fisica. La manifestazione darà anche l’opportunità, tempo permettendo, di conoscere le colline veronesi e di apprezzare la bellezza di tutto il territorio circostante”».

Alma Chiara Marinello ha quindi ricordato: «Purtroppo il 2024 ci ha fatto perdere a gennaio il nostro amatissimo presidente Giampaolo Aloisi. Oggi, con immutata forza, ci accingiamo a dare il via a una stagione molto impegnativa ed altrettanto stimolante, che si concluderà con il Campionato italiano FIDAL di 24 ore a settembre. Quello di investire nella pratica sportiva, quale strumento importante del benessere psico-fisico nel senso più ampio della vita sociale e di una cultura "green", è sempre stato l’obiettivo principale del GSD Mombocar. Questo doppio appuntamento del 17 marzo - ha concluso Alma Chiara Marinello - rappresenta la prima tappa di una lunga serie di iniziative che puntiamo di realizzare quest’anno».

Informazioni e iscrizioni

Informazioni, mappa illustrativa del percorso, modalità di iscrizione di associazioni ed atleti, nonché mappa dei parcheggi sono disponibili sui siti web degli organizzatori: www.paliodeldrappoverde. it e www.mombocar.it.