Ordine di Malta festeggia Santa Lucia nella pediatria del Sacro Cuore Don Calabria

Questa mattina, 13 dicembre, alcuni membri della delegazione di Verona dell'Ordine di Malta ha festeggiato Santa Lucia con i bambini ricoverati nel reparto di pediatria dell'ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar. Con le loro divise da pellegrinaggio, sorelle e barellieri della delegazione scaligera hanno consegnato a ciascun bambino giocattoli, libri, dolcetti e anche una pubblicazione dal titolo "Piccola storia dell’Ordine di Malta". Una visita a cui ha partecipato anche Prezzemolo, la mascotte di Gardaland che ha generato nei piccoli degenti stupore, gioia e incontenibili sorrisi. Una speciale sorpresa che ha rallegrato anche i familiari dei bambini ricoverati, rendendo la permanenza nel luogo di cura e la festività spensierata e leggera.

La visita è stata resa possibile dalla collaborazione della direzione dell'ospedale, del dottor Paolo Bonetti, primario di pediatria, dei medici e del personale infermieristico del reparto. E durante la festa c'è stato anche un momento di raccoglimento con il cappellano della delegazione Silvano Mantovani, che ha recitato insieme ai presenti la preghiera a Santa Lucia e quella alla Madonna del Fileremo, la Vergine di tutte le Grazie a cui da secoli l’Ordine di Malta è devota. Una sua immaginetta e la preghiera letta è stata donata ai bimbi ricoverati e ai loro genitori, nei confronti dei quali il cappellano ha speso parole di affetto e di speranza.

«L'incontro con i bambini è stata un'esperienza di assistenza attiva di solidarietà che ha consentito di sperimentare, nella relazione di reciprocità, la possibilità di custodire ed amare il prossimo soprattutto nei momenti di fragilità», questo il messaggio espresso dal delegato per Verona dell’Ordine di Malta Saverio Adilardi.

Presente all’iniziativa l’ambasciatore dell'Ordine Paolo Borin, il quale ha ringraziato la direzione ospedaliera per aver reso possibile l’evento e ha ringraziato anche Gardaland per aver affiancato la delegazione in questo importante momento di solidarietà.

«Ringraziamo di cuore l’Ordine di Malta per questa splendida e generosa iniziativa - ha detto il dottor Paolo Bonetti - Tutti i bambini dovrebbero vivere in pienezza la festa di Santa Lucia. Purtroppo non sempre è possibile, come nel caso di un ricovero in ospedale. Momenti come questi appartengono al prendersi cura del bambino, il cui benessere è legato alle anche esigenze della sua età, fra queste la spensieratezza, la sorpresa, il gioco. Elementi che l’Ordine di Malta ha portato nel nostro reparto».