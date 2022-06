Orari estivi degli autobus Atv: cambiano linee urbane, invariate le extraurbane

Era entrato in vigore il 13 giugno scorso l'orario estivo degli autobus Atv, ma per le ore di punta si era deciso di mantenere la frequenza delle corse urbane garantita dal servizio invernale. Da lunedì prossimo, però, si cambia e l'orario estivo sarà effettivo e definitivo anche per le linee circolanti a Verona.

Dal 4 luglio, dunque, cambiano di nuovo gli orari del trasporto pubblico locale. Un cambiamento che riguarda solo le linee urbane, mentre l'orario delle corse extraurbane resta invariato.

E quindi, fino al prossimo 12 settembre gli orari del servizio urbano di Atv sono quelli scaricabili qui. Gli orari del servizio extraurbano, invece, sono disponibili qui.