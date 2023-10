Olimpiadi e paralimpiadi 2026: a Verona si parla di strategie ed opportunità finanziarie per il territorio

«Quante cose rappresentano i Giochi olimpici 2026 accanto alla cifra sportiva? La manifestazione più internazionale che ci sia è infatti anche sinonimo di infrastrutture, turismo, sociale, cultura e formazione». Lo sottolinea una nota del Comune di Verona nella quale viene poi aggiunto: «Per il territorio ospitante, olimpiadi e paralimpiadi sono infatti un’opportunità straordinaria di sviluppo e di rigenerazione, di crescita e di consapevolezza, ma anche di investimenti i cui benefici dureranno nel tempo e testimonieranno l’impegno profuso da tutto il sistema territoriale, pubblico e privato».

Secondo quanto sostenuto da Palazzo Barbieri, tali opportunità «si traducono dapprima in strategie da condividere con tutti gli stakeholder interessati e poi in bandi e progetti da mettere a terra sul territorio». Ma quali sono nel concreto queste opportunità? E chi sono i soggetti interessati? «Per rispondere a questi quesiti - annuncia la nota del Comune - la Regione Veneto ha organizzato una serie di incontri nelle città maggiormente interessate dai Giochi Invernali 2026 per illustrare le opportunità finanziarie e le strategie regionali per rendere accessibili i territori coinvolti».

In base a quanto si apprende, per il primo dei tre incontri in programma in Veneto è stata scelta proprio la città di Verona che all’interno dell’anfiteatro Arena ospiterà la cerimonia conclusiva delle olimpiadi e quella inaugurale delle paralimpiadi. L’appuntamento è per lunedì 9 ottobre alle ore 15 in Gran Guardia, un evento rivolto alle categorie economiche, associazioni, agli enti, alle istituzioni e ai soggetti interessati, ma anche aperto a tutta la cittadinanza. Un appuntamento in cui, secondo ciò viene anticipato da Palazzo Barbieri, si entrerà già nel vivo delle progettualità regionali e delle opportunità finanziare, a partire dai numerosi bandi in fase di espletazione su diversi ambiti di intervento.

Stando a quanto viene riferito, nell'occasione «una parte degli interventi andranno al comparto infrastrutture, per realizzarne di nuove o ammodernare e rendere accessibili quelle esistenti». Sul fronte accessibilità dal Comune di Verona spiegano che «sono coinvolte in modo importante anche le strutture ricettive e turistiche così come quelle dedicate all’ospitalità, che avranno l’occasione di adeguare i propri spazi agli standard richiesti dal Comitato Olimpico Internazionale». In arrivo ci sono anche «progetti per promuovere la formazione culturale, anche nelle scuole, e per incentivare la pratica dello sport a tutti i livelli, con un’attenzione particolare alle associazioni e gli enti che garantiscono l’accesso all’attività sportiva agli atleti con disabilità». Da Palazzo Barbieri, inoltre, viene evidenziato che «non mancheranno ovviamente finanziamenti per migliorare gli impianti sportivi esistenti», mentre «un capitolo sarà riservato anche alla comunicazione».

A portare i saluti dell’amministrazione comunale nella giornata di lunedì 9 ottobre sarà il sindaco di Verona Damiano Tommasi. Seguiranno gli interventi di Diana Bianchedi, Games Project & IOC/IPC Relations Director Fondazione Milano Cortina 2026, quindi della presidente della Federazione italiana per il superamento dell’handicap e della vicepresidente della Regione Veneto Elisa De Berti.

Si entrarà poi nel vivo dell’incontro con gli interventi a cura della Regione Veneto: il direttore Area Infrastrutture e Trasporti Giuseppe Fasiol per l’ambito Infrastrutture e il direttore Unità organizzativa non autosufficienza Giuseppe Gagni per il Sociale. Delle opportunità in ambito culturale parlerà Daniele Bortolotti della Direzione unità organizzativa sport, beni e attività culturali, cui seguirà la direttrice dell’Unità organizzativa formazione e istruzione Simonetta Mantovani per il settore Formazione. Infine, le strategie di comunicazione saranno presentate da Cristina Tonizzi della Direzione ccomunicazione e informazione.