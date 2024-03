"Occhio al prezzo", le variazioni di febbraio su totem e social comunali di Verona, insieme al prezzo dei carburanti

Dalla tavola all’automobile. Mai come in questo periodo è fondamentale ed essenziale avere informazioni su più prodotti possibili per riuscire a non gravare sul proprio bilancio. Ecco perché il Comune di Verona, primo in Italia a ideare e promuovere periodicamente l’iniziativa “Occhio al prezzo”, da sabato 16 marzo torna ad aggiornare cittadine e cittadini sulle variazioni dei costi dei prodotti sui totem sparsi in città, sui social media e sul sito istituzionale, con un numero maggiore di tipologie di prodotto. Tra questi anche i prezzi dei carburanti, oltre ad altri articoli che hanno registrato sia un aumento che una diminuzione significativa dei prezzi.

«Con questa rilevazione mensile - commenta l’assessore alla Statistica Federico Benini - abbiamo deciso di estendere le varie azioni anche ad altre categorie di prodotti oltre a quelli alimentari, perché riteniamo che i cittadini e le cittadine debbano essere informati su tutto quello che è il prezzario nel nostro Comune. Ancora una volta dunque l’Amministrazione va nella direzione di una massima trasparenza, a vantaggio di una maggiore attenzione da parte di tutti e tutte di quelli che sono i prezzi, e funziona anche come ‘alert’ per chi stabilisce i prezzi a monte».

CHI SALE - I prodotti alimentari con maggior aumento di prezzo rispetto a gennaio sono: olio di oliva (+ 4,9%), frutta fresca o refrigerata (+ 2,2%), birre a basso contenuto di alcol e non alcoliche (+ 2,0%), confetteria - vini liquorosi (+ 1,9%), patate (+ 1,8%), pollame (+ 1,3%), zucchero (+ 1,1%), carni diverse da bovina, suina e pollame - uova, vegetali secchi, altri vegetali trasformati o conservati (+ 1,0%), frutti di mare freschi o refrigerati (+ 0,9%), burro (+ 0,8%).

CHI SCENDE - I prodotti alimentari con maggior diminuzione di prezzo rispetto a gennaio sono: vegetali freschi o refrigerati diversi dalle patate (- 4,6%), riso (-2,4%), alimenti per bambini - pesci freschi o refrigerati (-1,9%), cioccolato (-1,6%), pasta secca, pasta fresca e preparati di pasta (-1,5%), oli alimentari diversi da olio d’oliva (-1,3%), pesci e frutti di mare secchi, affumicati o salati (- 1,2%), latte intero (-1,1%), pesci surgelati (-1,0%), preparati a base di carne diversi da salumi (-0,9%).

VARIAZIONI PERCENTUALI PER SOTTOCLASSI DI PRODOTTO ISTAT - FEBBRAIO 2024 SU GENNAIO 2024 - TOP 10 - Musei, parchi e giardini (+27,2%), affitto garage, posti auto e noleggio mezzi di trasporto (+13,1%), voli nazionali (+8,7%), supporti con registrazioni di suoni, immagini e video (+8,2%), servizi ricreativi e sportivi - fruizione come spettatore (+7,0%), apparecchi per la ricezione, registrazione e riproduzione di suoni (+6,2%), gasolio per riscaldamento (+5,5%), olio di oliva (+4,9%), altri tabacchi (+4,6%), gasolio per mezzi di trasporto (+4,5%).

Gas di città e gas naturale (-11,0%), energia elettrica (-5,3%), vegetali freschi o refrigerati diversi dalle patate (-4,6%), apparecchi per la telefonia fissa e telefax, accessori per apparecchi per il trattamento dell'informazione (-3,6%), narrativa (- 3,1%), riso e trasporto ferroviario passeggeri (-2,4%), trasporto marittimo (-2,1%), apparecchi per la telefonia mobile (-2,0%), pesci freschi o refrigerati, alimenti per bambini, macchine fotografiche e videocamere (-1,9%), cioccolato e altri combustibili solidi (-1,6%).

PREZZI DEI CARBURANTI A FEBBRAIO 2024 - Gasolio per auto senza servizio alla pompa: prezzo minimo 1,698 - prezzo massimo 1,951 – prezzo medio 1,809. Benzina verde senza servizio alla pompa: prezzo minimo 1,748 - prezzo massimo 1,983 – prezzo medio 1,837.