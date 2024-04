Nuovi Railjet di Db-Öbb uniscono Verona ad Austria e Germania

La compagnia ferroviaria Db-Öbb che collega Italia, Austria e Germania vara i suoi Railjet di ultima generazione, progettati per garantire più privacy e comfort a chi viaggia in treno. I nuovi convogli saranno operativi dall'autunno, ma due vetture hanno già iniziato a viaggiare sulla linea del Brennero, con partenza da Monaco di Baviera e arrivo a Verona Porta Nuova.

«Grazie alla loro tecnologia avanzata - ha dichiarato ad Ansa Marco Kampp, amministratore delegato di Db Italia - garantiranno a chi viaggia sulle nostre carrozze comodità e agio all'insegna della modernità. Viaggiare sui Railjet sarà ancora di più sinonimo di comodità, semplicità e sostenibilità, e si potrà partire da Bologna e Venezia, via Verona, per raggiungere Innsbruck o Monaco su vetture super moderne e dalla tecnologia avanzata».

I nuovi treni mettono a disposizione 500 posti a sedere, tra carrozze aperte e scompartimenti più piccoli. I sedili singoli sono regolabili ed hanno anche i poggiapiedi. Mentre i sedili doppi si possono trasformare in una sorta di divano. Inoltre, alcuni sedili sono leggermente rialzati, in modo da avere sempre il bagaglio in vista, sotto il proprio sedile.

Anche in seconda classe ci saranno prese di corrente e un'opzione di ricarica Usb oppure la possibilità di ricaricare i cellulari in modalità wireless. A bordo è infine disponibile la connessione wi-fi e giornali digitali.