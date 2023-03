Dall'area ospedaliera a quella amministrativa, 14 nuovi primari per l'Ulss 9 Scaligera

Hanno preso servizio nei mesi scorsi, ma da poco sono stati presentati i nuovi primari scelti per alcune unità operative complesse (uoc) o per le unità operative semplici dipartimentali (uosd) dell'Ulss 9 Scaligera. «Per alcuni di loro si tratta di nuovo ingresso nell'Ulss 9 Scaligera, per alcuni invece è una promozione e per altri ancora è un ricollocamento in nuove aree funzionali per meglio valorizzare la loro esperienza professionale», ha commentato il direttore dell'Ulss Pietro Girardi.

Le nuove nomine riguardano cinque ambiti: quello ospedaliero, quello amministrativo, il dipartimento di prevenzione, i dipartimento farmaceutico e i distretti.

Negli ospedali, Marco Luciano è stato nominato direttore della funzione ospedaliera di Legnago. E sempre al Mater Salutis, Michelangelo Turazzini è la nuova guida del reparto di neurologia.

Giorgia Cecchini è la nuova direttrice della geriatria di San Bonifacio e, ancora al Fracastoro, il nuovo primario di urologia è Giovanni Novella e a Sara Lombardi è andata la direzione della medicina generale.

Nuovi primari anche all'Orlandi e al Magalini: Daniela Marcer è la direttrice della medicina di Bussolengo-Villafranca e Gabriele Zanotto è il primario di cardiologia a Villafranca.

Nel dipartimento farmaceutico, Roberta Joppi è alla direzione dell'assistenza farmaceutica territoriale e Giovanna Grisi è la direttrice della uosd di farmacia a San Bonifacio.

Nel distretti, tre nuove direttrici: Viviana Coffele alla funzione territoriale e del distretto 1, Giuseppina Capirossi del distretto 3 e Flavia Dal Bosco della direzione amministrativa territoriale.

Al dipartimento prevenzione, Giovanna Varischi ha preso il controllo del servizio igiene e sanità pubblica.

Infine, nell'area amministrativa, Maria Leoni è direttrice dell'unità affari generali.