Da febbraio in vigore i nuovi orari per visitare i musei civici e tornerà accessibile anche l'Arena di Verona

In arrivo nuovi orari per i Musei civici di Verona, per ampliarne apertura e accessibilità al pubblico. Dal Comune fanno sapere che un volta valutato il crescente incremento del numero dei visitatori, dal 1° febbraio sarà infatti possibile visitare gli spazi museali civici dal martedì alla domenica dalle ore 10 alle 18, con chiusura settimanale il lunedì.

«Siamo lieti di riportare l’accessibilità su sei giornate su sette in tutti i Musei civici - ha spiegato l’assessora alla cultura Marta Ugolini -. Per esigenze di rimodulazione gestionale delle risorse interne, da aprile 2023 è stato infatti necessario applicare una riduzione delle aperture che ha interessato i musei a minor afflusso turistico. Sulla base di un crescente aumento dei visitatori è importante poter garantire un servizio rafforzato, con l’allineamento degli orari e una possibilità d’ingresso su tutta la giornata».

Le estensioni orarie riguardano il Museo di Storia Naturale, la Galleria d’Arte Moderna “Achille Forti”, il Museo Archeologico al Teatro Romano, il Museo Lapidario Maffeiano, il Museo degli Affreschi “G.B. Cavalcaselle” alla Tomba di Giulietta, che da aprile 2023 il martedì e il mercoledì effettuano apertura al pubblico solo il pomeriggio dalle 14 alle 18. Si punta quindi ad offrire maggiori occasioni per godere del patrimonio museale di Verona, garantendone una più uniforme accessibilità, con l’allineamento degli orari di tutti i Musei, che dal 1° febbraio avranno le stesse possibilità di visita.

Sempre secondo quanto viene riferito dal Comune di Verona, la Casa di Giulietta, fra i punti di maggior afflusso di visitatori, manterrà l’apertura dal martedì alla domenica dalle ore 9 alle 19. In Arena, che tornerà accessibile dal 10 febbraio al 15 marzo, l’apertura sarà da martedì a domenica dalle 9 alle 15. «Nell’anfiteatro - ricordano al Comune - è attualmente in corso un cantiere di restauro, volto a migliorare la conservazione e la fruibilità del monumento, che ha reso necessari alcuni cambiamenti nel percorso di visita e nei periodi di apertura al pubblico». Tutte le informazioni sono disponibili sul sito dei Musei civici.