Nuove infrastrutture a Cerea: Acque Veronesi realizza una condotta fognaria in via Coroi

Sono partiti i lavori di Acque Veronesi relativi all’estensione della rete fognaria nel Comune di Cerea. Secondo quanto riferito dall'azienda, l’intervento avrà un costo complessivo di 535 mila euro e riguarderà via Coroi, una strada ad oggi descritta come «totalmente sprovvista del servizio di fognatura». Il presidente della società Roberto Mantovanelli e Marco Franzoni, sindaco di Cerea, si sono recati nella mattinata di lunedì 8 gennaio in sopralluogo per visionare l’avvio del cantiere. Presenti anche Bruno Fanton, presidente di Ato Veronese e assessore ai lavori pubblici del Comune di Cerea e l’assessore Stefano Brendaglia, assessore al patrimonio.

Stando a quanto riferito da Acque Veronesi, la nuova tubatura, che sarà realizzata in gres, materiale particolarmente performante e resistente, interesserà via Coroi per una sviluppo di 675 metri mediante condotte a gravità e tramite la realizzazione di un impianto di sollevamento che la collegherà alla rete mista già esistente in via Ferramosche. Da qui, grazie ad una serie di impianti di rilancio esistenti, i reflui saranno conferiti al depuratore in località Vangadizza a Legnago. «L’intervento, - precisa la nota di Acque Veronesi - che si concluderà nel mese di luglio 2024, consentirà a 150 persone residenti in via Coroi di essere finalmente allacciate a moderne e funzionali infrastrutture fognarie, tutelando contestualmente l’ecosistema ambientale».

Il presidente Mantovanelli nell'occasione ha dichiarato: «Prosegue il percorso di estensione e realizzazione di nuove infrastrutture e sottoservizi in tutta la provincia scaligera ed in particolare nella pianura veronese. Dopo l’intervento di separazione delle reti realizzato pochi mesi fa in via Don Mercante, un altro importante intervento che porterà benefici a 150 cittadini di Cerea. Un ambito, quello della gestione delle acque reflue urbane, in cui Acque Veronesi sta investendo risorse preziose per migliorare il servizio offerto all’utenza e per migliorare le prestazioni ambientali. Estendere le reti alle aree non servite - ha aggiunto Mantovanelli - significa infatti ridurre le possibilità di sversamenti di reflui nel territorio, garantendo un processo di depurazione efficace che restituisca all’ambiente un’acqua pulita e controllata».

Soddisfazione è stato quindi espressa anche da parte del sindaco di Cerea Franzoni: «Siamo molto soddisfatti, con questo intervento è stata estesa la rete fognaria in una delle poche zone di Cerea ancora sprovviste. Ringrazio Acque Veronesi per l’attenzione verso il nostro territorio. Ora proseguirà il nostro impegno comune con la programmazione delle prossime opere. L’obiettivo - ha concluso il sindaco Franzoni - è quello di realizzare nuove infrastrutture e di estendere ulteriormente il servizio di acquedotto e di rete fognaria dove necessario».