Una nuova area cani in ottava circoscrizione a Verona? Il Comune lancia l'incontro pubblico per raccogliere le proposte

Nel giro di pochi mesi, dal Comune di Verona viene rivendicata la realizzazione di tre nuove aree cani, in via Palladio, alla Biondella e in via Doria, così come altre due a Quinzano e in via Pitagora sono state sistemate e rimesse a nuovo. «Una risposta alla sempre maggiore richiesta di spazi dedicati agli amici a quattro zampe, - spiegano da Palazzo Barbieri - in linea con il principio che una città che si prende cura anche degli animali è una città che guarda ai suoi cittadini e alle sue cittadine e che soprattutto è al passo con i tempi».

Un'attenzione che, viene sottolineato sempre dal Comune di Verona, riguarda tutte le circoscrizioni, in particolare quelle più sguarnite di aree cani. È questo il caso dell'ottava, dove ce n'è una sola a Poiano. Per colmare questo vuoto l'amministrazione e la stessa circoscrizione stanno individuano l'area più idonea per tale servizio nelle zone residenziali di Quinto e Marzana.

Proprio per raccogliere proposte e rispondere a dubbi e domande dei cittadini, mercoledì 18 ottobre l'ottava circoscrizione ha organizzato un incontro pubblico nell'ottica della partecipazione e della condivisione delle scelte. In base a quanto è stato anticipato, si valuteranno quindi le aree a disposizione e le loro caratteristiche, ma si parlerà anche dei cani e dei loro padroni, delle diverse esigenze e delle regole per una convivenza civile.

«Quest'assemblea vuole essere un azione partecipativa volta ad ascoltare la comunità residente da parte mia e dei colleghi del consiglio - ha affermato la presidente dell'ottava Claudia Annechini -. C'è sempre più, a livello cittadino, e qui da noi in ottava, la richiesta di aree cani, spazi regolamentati dal Comune di Verona e sicuri, ma soprattutto luoghi di contatto e aggregazione tra cittadini. L'animale d'affezione può diventare un pretesto per conoscere i vicini, presidiare il quartiere, fare due chiacchiere e molto altro».

L'appuntamento è alle ore 19 nella sala consiliare in via Valpantena, 40 a Quinto di Valpantena. Insieme alla presidente dell'ottava circoscrizione Claudia Annechini ci saranno il consigliere comunale delegato alla tutela degli animali Giuseppe Rea, promotore del progetto "ConFido nel mio quartiere", quindi Luigi Fiorio per l'Ufficio Giardini e Arredo Urbano, Massimiliano D'Errico per le Guardie zoofile OIPA di Verona e il medico veterinario Camilla Siliprandi. Saranno presento anche i consiglieri di circoscrizione Angelo Lodola, referente delle aree verdi e Marco Martini referente per gli animali, entrambi delegati a raccogliere le richieste dei cittadini su questi temi.