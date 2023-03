Servizi estesi e promozioni: Navigazioni Laghi annuncia i nuovi orari primaverili per muoversi sul lago di Garda

La Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, Garda e Como, Direzione di esercizio Lago di Garda, ha comunicato che a partire da sabato 1 aprile entrerà in vigore l’orario primaverile che durerà fino al 19 maggio 2023, per essere poi sostituito da un più intenso programma estivo. In particolare, rispetto all’orario invernale, i servizi verranno incrementati con collegamenti circolari e longitudinali, che raggiungeranno le principali località dell’intero territorio gardesano.

Ulteriore intensificazioni sarà prevista per le festività pasquali e le "festività tedesche". Navigazione Lago di Garda spiega infatti di voler aumentare le corse dei servizi di trasporto a supporto della viabilità dei cittadini gardesani e dei turisti che potranno così muoversi tra le sponde del Lago di Garda alla scoperta delle sue innumerevoli bellezze.

Anche per il 2023 sono state inoltre rinnovate alcune importanti iniziative, tra le quali segnaliamo: "Conosci il tuo lago", in collaborazione con tutti i Comuni che si affacciano sul lago e che hanno aderito all’iniziativa, che riconosce sconti per i cittadini residenti. Inoltre vi è anche l'iniziativa "Happy Family", con scontistiche riconosciute ai gruppi familiari composto da almeno due adulti.