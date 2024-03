Anche Navigazione Laghi celebra la Giornata internazionale della donna: «Ciascuna realtà aziendale può fare la differenza»

Anche quest’anno per la Giornata internazionale della donna l’Ente governativo che gestisce il trasporto pubblico di linea sui laghi Maggiore, di Garda e di Como ha voluto promuovere azioni positive per rafforzare il lavoro già in atto di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sull’importanza delle pari opportunità di genere e per l’eliminazione di ogni forma di discriminazione e violenza. E proprio oggi tutto il personale ha indossato qualcosa di giallo, il colore della mimosa, come contributo simbolico, concreto e significativo per sottolineare l’attenzione ad un tema, quello dei diritti delle donne, che assume grande rilevanza nella sfera personale come in quella professionale.

«La realtà di Navigazione Laghi copre un’area molto vasta delle regioni del nord Italia ed impiega oltre 600 operatrici ed operatori tra personale amministrativo, di cantiere e di esercizio. - ha commentato Pietro Marrapodi, gestore governativo dell’ente - Da sempre siamo impegnati nel garantire pari opportunità occupazionali nonché formative in tutti i settori della Navigazione Laghi all’insegna della parità dei diritti tra uomini e donne».

Lo stesso Pietro Marrapodi ha quindi aggiunto: «Proseguiremo in questa direzione che per noi significa, ad esempio, promuovere un'informazione capillare perché sempre più donne possano partecipare ai prossimi bandi di concorso in via di pubblicazione nei mesi a venire, consapevoli che l’impegno di ciascuna realtà aziendale, grande o piccola che sia, può di fatto far la differenza e fornire un importante contributo per sostenere l'autonomia e la libertà delle donne».