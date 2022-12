Un "Natale speciale" al centro ASD Noi la Sorgente per non dimenticarsi dei meno fortunati

Un Natale speciale, per dare un aiuto a chi ne ha più bisogno. È questo l'obiettivo del momento di convivialità organizzato per lunedì 26 dicembre, dalle ore 18 alle 20, al centro ASD Noi la Sorgente in via Del Quadrato 2, a Verona. Un pomeriggio di solidarietà per avvicinare e conoscere le persone in stato di necessità ospiti nel dormitorio allestito nel centro durante il periodo invernale.

Per l’occasione è stata infatti organizzata una tombolata, con premi costituiti da beni di prima necessità come shampoo, sapone, schiuma da barba, lamette e quant’altro, mentre a tutti i partecipanti verrà offerta cioccolata calda e dolci.

Un evento che è stato presentato in sala Delaini, alla presenza del presidente della commissione consiliare Petitto, del presidente ASD Noi La Sorgente Berardo Taddei e della rappresentante del gruppo volontari "Insieme per gli altri" Loredana Di Giovanni.

Di comune accordo con la Caritas ed il Samaritano, da tre anni la parrocchia di San Giovanni Evangelista, di cui fa parte l’associazione, nel periodo invernale mette a disposizione uno spazio interno adibito a dormitorio con circa 20 posti letto.

Grazie ad una raccolta di vestiario effettuata nelle passate settimane, agli ospiti del dormitorio sarà consegnato un pacco dono composto da sciarpe, cappelli, guanti e calzettoni.

L’iniziativa è promossa dall’associazione A.S.D. Noi La Sorgente che, unitamente al gruppo di volontari attivi sul territorio ‘Insieme per gli altri’ e con il contributo della 4ª Circoscrizione, ha promosso la raccolta di beni primari in favore delle persone più bisognose che vivono in strada e il pomeriggio di convivialità per avvicinare la comunità a questa realtà di aiuto.

Coinvolte nell’iniziativa anche le classi 5^ delle Scuole primarie dell'Istituto Comprensivo 5 di Santa Lucia, che hanno preparato dei bigliettini di auguri natalizi che saranno inseriti nei pacchi donati che saranno consegnati il 26 dicembre.

«Puntiamo a coinvolgere tutta la comunità nell’opera di aiuto promossa dall’associazione in favore di persone in difficoltà – spiega per la Circoscrizione Quarta il presidente della commissione circoscrizionale Politiche sociali Petitto Salvatore –. Per questo sono stati interessati anche gli studenti, per fare capire loro che non sempre si può avere tutto nella vita, e che a volte ci si può trovare in condizioni avverse in cui si può avere bisogno di tutto».