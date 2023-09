Il Museo Nicolis protagonista in Formula 1 al Gran Premio d’Italia 2023 con l’iconica Fiat Vistotal

Domenica 3 settembre il Museo Nicolis è stato protagonista al Formula 1 Pirelli Gran Premio d’Italia 2023 di Monza aprendo la celebre Driver’s Parade, appuntamento di visibilità internazionale che precede l’avvio del Gran Premio, dove i piloti scendono in pista in parata per salutare il pubblico che attende caloroso l’inizio della manifestazione. Il Nicolis ha partecipato al corteo con una delle sue auto più caratteristiche, la Fiat 1100E Vistotal del 1950.

A bordo dell’auto guidata da Thomas Nicolis era presente il vice Presidente FIA Carmelo Sanz De Barros. L’evento è stato seguito da milioni di appassionati in tutto il mondo che hanno visto svettare sulla rarissima Fiat 1100E Vistotal la bandiera FIA Federazione Internazionale dell'Automobile, prestigiosa Istituzione riconosciuta dall’Onu che comprende circa 240 club automobilistici da 144 paesi del mondo, rappresentanti circa 80 milioni di automobilisti. Le immagini della Fiat in pista sono state rilanciate anche sui canali social del Presidente FIA Mohammed Ben Sulayem.

La Vistotal ha percorso il tracciato dell’Autodromo insieme ad una ventina di auto d’epoca con a bordo i piloti F1 in gara, da Verstappen a Perez, Alonso, Hamilton, tutti i campioni più influenti e acclamati del momento. L’auto del Nicolis era seguita dai piloti Ferrari Carlos Sainz Jr. e Charles Leclerc e il pubblico dell’autodromo ha tributato alla parata applausi e accoglienza calorosissimi.

«Abbiamo avuto il privilegio di aprire uno degli eventi più attesi al mondo portando la bandiera FIA. - ha commentato Silvia Nicolis, presidente del Museo - Rappresentare con il nostro Museo un’Istituzione simbolo dell’automobilismo mondiale e ospitare sulla vettura il vicepresidente Carmelo Sanz De Barros, è stato motivo di grande orgoglio e un’emozione indescrivibile che conferma anche il valore culturale delle auto storiche».

Il passaggio si è svolto a bordo di bellissime auto storiche, selezionate da Corrado Lopresto, per celebrare la storia del motorismo e l’evento è stato realizzato grazie alla collaborazione tra F1, ACI Italia, ACI Storico, ACI Italia, ACI Milano e Autodromo Nazionale Monza, il quarto autodromo permanente più antico al mondo.