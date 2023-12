Visite guidate gratuite per tutti nei musei civici di Verona durante il periodo delle festività natalizie

Per le festività natalizie i Musei civici resteranno aperti al pubblico, con le sole eccezioni di Natale e Capodanno. Anche quest’anno un ricco calendario di visite guidate gratuite per far scoprire tesori, collezioni inedite ed esposizioni temporanee.

I Musei civici si preparano dunque al meglio per accogliere nel lungo periodo natalizio i tanti turisti e cittadini che sceglieranno Verona come destinazione per le loro vacanze. Di seguito riportiamo gli orari di apertura e tutte le proposte espositive nei musei cittadini.

Anfiteatro Arena

Lo storico anfiteatro romano, simbolo di Verona nel mondo, potrà essere visitato fino al 7 gennaio con orario continuato dalle 9 alle 15. Dall’8 gennaio fino al 9 febbraio chiusura per il proseguo degli interventi di valorizzazione e restauro del monumento. Chiuso il lunedì, il 25 dicembre e il 1° gennaio.

Casa di Giulietta

Fino al 7 gennaio l’accesso è dal Teatro Nuovo in piazzetta Navona. La casa-museo sarà visitabile da martedì a domenica dalle 9 alle 19; biglietti per l’ingresso disponibili solo online. Chiusura il lunedì, il 25 dicembre e il 1° gennaio.

Galleria d'Arte Moderna Achille Forti

La Galleria d’Arte Moderna sarà aperta martedì e mercoledì dalle 14 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.30) e da giovedì a domenica dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.30). Chiuso il lunedì, il 25 dicembre e il 1° gennaio. Tra le mostre in corso si segnala l’inedito progetto Et in Arcadia ego dell’artista concettuale Giulio Paolini. La mostra, curata da Patrizia Nuzzo e Stefano Raimondi, è il risultato della prima collaborazione tra la Galleria e Habitat, sezione di ArtVerona.

Museo di Castelvecchio

Aperto da martedì a domenica, dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.15). Chiuso il lunedì, il 25 dicembre e il 1° gennaio. Il percorso museale include due mostre: Ospiti in Galleria | Girolamo Dai Libri, circa 1501 e L'arte dell'ingegno. La collezione Clavis e altri tesori

Museo Archeologico al Teatro Romano

Aperto martedì e mercoledì dalle 14 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.30), da giovedì a domenica dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.30). Chiuso il lunedì, il 25 dicembre e il 1° gennaio. L’ingresso al museo archeologico comprende l’esposizione temporanea Immagini di terracotta, che svela alcune delle 380 figurine di terracotta solitamente non esposte al pubblico.

Museo degli Affreschi G.B. Cavalcaselle alla Tomba di Giulietta

Aperto: martedì e mercoledì dalle 14 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.30), da giovedì a domenica dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.30). Chiuso il lunedì, il 25 dicembre e il 1° gennaio.

Museo di Storia Naturale

Aperto martedì e mercoledì dalle 14 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.30), da giovedì a domenica dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.30). Chiuso il lunedì, il 25 dicembre e il 1° gennaio. Fino al 18 febbraio è visitabile la mostra Vicini di casa. Piante e animali della nostra città.

Museo Lapidario Maffeiano

Aperto martedì e mercoledì dalle 14 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.30), da giovedì a domenica dalle 10 alle 18 (ultimo ingresso alle 17.30). Chiuso il lunedì, il 25 dicembre e il 1° gennaio.

Per agevolare l’ingresso e ridurre i tempi di attesa, si consigliano prenotazione e acquisto online sul sito museiverona.com, con la possibilità anche di selezionare la fascia oraria. Tutte le informazioni sul sito dei Musei civici.

Robert Doisneau

Fino al 14 febbraio il Palazzo della Gran Guardia ospita la retrospettiva Robert Doisneau del celeberrimo fotografo francese. La mostra Robert Doisneau è visitabile da domenica a venerdì dalle 10 alle 19.30 - sabato dalle 10 alle 20.30. Lunedì chiuso. L'esposizione, curata da Gabriel Bauret, ripercorre la vicenda creativa dell’artista francese attraverso 135 immagini in bianco e nero, tutte provenienti dalla collezione dell’Atelier parigino Robert Doisneau.

Le visite guidate gratuite

L'offerta culturale dei Musei Civici veronesi include un ricco calendario di visite guidate gratuite, per le quali è obbligatoria la prenotazione fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Il calendario:

Mercoledì 27 dicembre, ore 10.30: Casa di Giulietta

Giovedì 28 dicembre, ore 10.30: Museo Lapidario Maffeiano

Venerdì 29 dicembre, ore 10.30: Galleria d'Arte Moderna Achille Forti al Palazzo della Ragione

Sabato 30 dicembre, ore 10.30: Museo degli Affreschi "G.B. Cavalcaselle" alla Tomba di Giulietta

Martedì 2 gennaio, ore 10.30: Anfiteatro Arena

Mercoledì 3 gennaio, ore 10.30: Museo di Castelvecchio

Giovedì 4 gennaio, ore 10.30: Museo Archeologico al Teatro Roman

Venerdì 5 gennaio, ore 10.30: Museo di Storia Naturale

Proseguono fino al 4 gennaio anche i Winter Camp al Museo di Storia Naturale Scuola chiusa, museo aperto, rivolti alle bambine e bambini dai 6 agli 11 anni. Partecipazione alle visite guidate è gratuita con prenotazione obbligatoria (entro il giorno precedente). Ingresso al museo a pagamento secondo tariffe vigenti.