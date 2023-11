Acqua, fossi e mulini nel nuovo murales realizzato a Montorio

È stato inaugurato nei giorni scorsi un nuovo murales a Verona. L'opera è stata realizzata a Montorio, dove i residenti della zona hanno deciso dove e come realizzarlo.

Il murales è stato inaugurato in un pomeriggio di festa in Piazza delle Penne Nere, dove si trova la parete della sede dell'ottava circoscrizione che è stata dipinta ad arte. L'opera ha come temi l'acqua, i fossi e i mulini ed è stata realizzata in poco più di un mese dallo street artist Samuele Bassani, alias Etereo.

L’idea di abbellire l’edificio comunale è partita dai cittadini ed ha trovato sostegno dalle associazioni Un Giardino di Lettura per Montorio, www.montorioveronese.it, Gruppo Scout Agesci Verona 12, Avis Montorio, Associazione Corteccia, dei residenti e anche dei pubblici esercenti. E grazie ad un crowdfunding è stato sostenuto l’acquisto di tutto il materiale necessario per creare il murales.

Del compenso all'artista invece si è fatto carico il Comune, come previsto dal patto di sussidiarietà siglato con il gruppo informale di cittadini che ha personalmente scelto l’artista, già noto a Verona per altre opere realizzate su edifici pubblici.