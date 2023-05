Mura Festival: riparte a maggio dallo sport la quarta edizione dell’evento che anima il Parco delle Mura

Il Mura Festival, giunto alla sua quarta edizione, è l’evento nato con l’intento di voler avviare un percorso di rivalorizzazione e rigenerazione urbana e culturale di un luogo in cui la natura e architettura dialogano da secoli, per dare nuova vita ai suggestivi spazi verdi della città di Verona durante il periodo estivo, trasformandoli in luoghi dediti alla conoscenza e allo scambio culturale.

Anche quest’anno il progetto Mura Festival intende raccogliere l’eredità storica, urbanistica e paesaggistica di aree emblematiche e suggestive come il Bastione di San Bernardino, il Bastione delle Maddalene e il prato di Castel San Felice restituendola, rinnovata, accogliente e accessibile.

Attraverso il ricco programma di appuntamenti pensati da maggio a settembre, sarà possibile divertirsi svolgendo e vivendo attività multisensoriali, culturali, sportive, didattico-formative e ludiche pensate come collante per la valorizzazione e realizzazione di una cittadinanza attiva. Si parte a maggio nella bellissima location del Bastione di San Bernardino con eventi pensati per ogni età, attitudine e gusto.

I primi appuntamenti del Mura Festival 2023

Mura Festival è un’occasione per riappropriandosi di luoghi che fanno parte dell’anima più profonda di Verona, rivivendoli sotto nuove prospettive attraverso una serie di appuntamenti sportivi necessari per la cura del benessere psicofisico a contatto con la natura. Ogni giorno, infatti, sarà possibile provare una disciplina diversa, tra yoga, pilates, danza e molto altro. Partenza il 3 maggio con lo yoga, mentre da metà maggio gli appuntamenti sportivi si intensificheranno con nuove attività capaci di coinvolgere sportivi e amatori ad ogni livello. Le associazioni sportive proporranno un calendario di appuntamenti nella splendida cornice di San Bernardino, un’area ricca di potenzialità e atmosfera per le attività estive dei veronesi in cui ognuno potrà cimentarsi con la disciplina sportiva meglio adatta alle proprie esigenze.

Mura Festival incentiva anche la sostenibilità, promuovendo un approccio green alla vita cittadina. Con i recenti lavori di costruzione del filobus e con l’intenzione di contrastare le recenti difficoltà legate alla viabilità, Mura Festival invita tutti a raggiungere il Parco delle Mura in bicicletta. Un ottimo modo per vivere la città in maniera più sana ed ecosostenibile. A tal proposito, in partenza nella seconda metà maggio il Bike Tuesday: un martedì dedicato alle passeggiate in bicicletta per tutta la famiglia.

Yoga al Mura Festival

A partire dal 3 maggio, e per ogni mercoledì, l’insegnante Laura Meneguzzo del Centro Aloha dedicherà appuntamenti incentrati sulle diverse applicazioni dello Yoga e sui suoi benefici. Le lezioni proseguiranno anche nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre e offriranno approfondimenti mirati sulla pratica olistica dello yoga per incentivare il benessere psico fisico, l’equilibrio interiore e un sano rapporto con l’ambienta naturale circostante.

Da martedì 9 a martedì 30 maggio e per due appuntamenti a settembre, dalle 18.30 alle 19.30, l’Associazione Mereketenghe, guiderà all’applicazione di una nuova pratica di benessere: lo yoga della risata. Questa attività, coniugando la pratica dello yoga alle metodologie proposte dall’Associazione nata con l’obiettivo di promuovere e divulgare il teatro come strumento necessario per migliorare la qualità di vita delle persone, aumenta la vitalità e le funzioni vitali, riduce lo stress e agisce efficacemente sul sistema immunitario, porta positività nel quotidiano e migliora le relazioni interpersonali.

Danza in fascia con Scilla

A partire da lunedì 8 maggio, alle ore 17, e fino al 12 giugno, l’insegnante certificata Scilla Cattafesta farà muovere a ritmo di musica e passi di danza mamme e neonati in un’attività utile a rafforzare il legame mamme-bebè ma soprattutto necessaria per infondere sicurezza alle mamme e stimolare attraverso la musica e il movimento il benessere del neonato. Il Metodo Danza In Fascia®, sviluppato grazie al confronto con esperti nel settore neonatale, definisce il percorso dedicato alle neomamme e al loro bimbo prestando attenzione a tutti gli aspetti che interessano sia le mamme che i bebè.

Visite guidate e attività per bambini

A partire da sabato 6 maggio Assoguide accompagnerà gli amanti della storia e i più curiosi lungo percorsi e passeggiate turistiche all’insegna della scoperta. Il primo degli appuntamenti è in programma sabato 6 maggio alle 14:15 e sarà dedicato alla conoscenza dei bastioni “bassi” con visita alla Porta Palio, la più importante di Verona. La visita a questo capolavoro cinquecentesco del veronese Sanmicheli sarà anche l'occasione per accedere alle gallerie sotterranee di contromina e alla terrazza panoramica. Si proseguirà poi lungo i bastioni fino a Porta San Zeno, rievocando il grande disegno espansionistico scaligero, i progetti difensivi della Serenissima, fino agli scontri tra napoleonici e austriaci e il lungo dominio asburgico negli anni di Radetzky.

Sempre da sabato 6 maggio, la programmazione di Mura Festival si arricchisce di appuntamenti pensati per i più piccoli con l’attività laboratoriale Suoniamo insieme a cura dell’Associazione Culturale Il Giardino dei Linguaggi. Ogni sabato, alle 17.30, verranno proposti incontri di musica d’insieme interattivi e attività di propedeutica musicale, in cui canzoni e musiche diventano l’occasione per giocare assieme a mamma e papà, utilizzando la voce, il corpo e alcuni semplici strumenti. Attraverso questi giochi musicali verranno stimolati il linguaggio, la creatività e la coordinazione, il tutto attraverso un repertorio originale e canzoni della tradizione italiana e internazionale.

Informazioni e contatti

Il Festival animerà Il Bastione di San Bernardino, il Bastione di San Zeno, il Bastione delle Maddalene e Prato di Castel San Felice per tutta l’estate 2023. Lo sport e le visite guidate inizieranno il 3 e il 6 maggio con un ricco calendario di appuntamenti e attività consultabile al sito www.murafestival.it. L’ingresso all’area della manifestazione è sempre gratuito e tutte le attività sono fruibili previa iscrizione. Il costo dei singoli eventi/attività è disponibile online.