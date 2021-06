Muffa e Superbonus 110%: oltre 2.500 ingegneri, geometri e architetti a convegno

Quanti tipi di muffa esistono? Come si possono prevenire? Il cappotto esterno può eliminare il problema? Come si elimina la muffa dopo una ristrutturazione? Quali sono i rischi per il progettista? Sono queste le domande affrontate il 26 maggio scorso in occasione del convegno virtuale incentrato su «muffa e ristrutturazioni con il Superbonus 110%: problemi ed opportunità», che ha visto la partecipazione di oltre 2.500 tra ingegneri, geometri e architetti.

L'iniziativa è stata promossa e organizzata da Prospecta Formazione, realtà con sede a Verona, tra le più importanti d'Italia, che opera nel settore della formazione e dell’aggiornamento professionale dedicata al mondo delle professioni tecniche, con l'obiettivo di approfondire alcune tematiche riguardanti le ristrutturazioni e le riqualificazioni edilizie alla luce dei nuovi importanti incentivi messi a disposizione dal Governo.

Il convegno ha visto la partecipazione di numerosi esperti e professionisti per una lettura più scientifica e tecnica dei vari temi. Tra di loro anche il milanese Giuseppe Tringali, esperto del fenomeno di muffa da condensa, fondatore di Bastamuffa (azienda che ha già aiutato oltre 13mila famiglie italiane a risolvere i loro problemi con la muffa). «La muffa - spiega Tringali - è il pericolo più grande nelle ristrutturazioni, perché può sfuggire anche al progettista più accorto. Sono numerosissime le sentenze di risarcimento a favore dei proprietari di casa che hanno fatto causa all’impresa ristrutturatrice. Ogni tecnico dovrebbe conoscere la problematica in tutti i suoi aspetti per mettere in atto i correttivi necessari».

Insieme a Tringali c'erano anche Paola Aronne, maggiore esperta italiana in materia di dati e trend riguardanti la presenza di muffa nelle abitazioni private, Pietro Maria Di Giovanni, esperto in diritto condominiale e superbonus e autore per le edizioni del Sole 24 Ore, la dottoressa Rossella Ballotta, biologa nutrizionista, la dottoressa Laura Filippi, agronoma, esperta in biologia.