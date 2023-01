"Mozart a Verona", tutto esaurito per il primo concerto al Teatro Filarmonico

Boom di pubblico per Mozart. Il primo concerto del festival dedicato al genio salisburghese svoltosi giovedì sera nella sala Maffeiana del Teatro Filarmonico ha infatti registrato il tutto esaurito. Di più, perchè, con grande dispiacere da parte degli organizzatori, non è stato possibile far entrare in sala, una volta esauriti i posti a sedere, le molte persone in più che si erano messe in fila nella speranza di poter assistere al concerto gratuito. Non sembra esserci dubbio sul fatto che l'edizione ampliata e arricchita di questa proposta culturale sia stata accolta assai positivamente dalla città.

Per evitare inutili file, i prossimi eventi del Festival dedicato a Mozart saranno quindi tutti su prenotazione attraverso i link segnalati sul sito del Comune e di Fondazione Cariverona.

Tanti infatti gli appuntamenti ancora in programma, per un mese di inziative organizzate da Comune di Verona, Fondazione Cariverona, Accademia Filarmonica di Verona e Fondazione Arena, per quella che è sicuramente l'edizione più ricca del festival, inaugurato nel 2020 in occasione del 250esimo anniversario del passaggio di Mozart a Verona.

Prenotazione obbligatoria quindi su eventbrite per il concerto in programma domenica 8 gennaio alle 20.30 nella sala Maffeiana ala Teatro Filarmonico, esibizione del ‘Trio Veronesi – De Poi – Gianello'. L'ingresso è gratuito.