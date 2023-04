Sicurezza e morti sul lavoro, Ugl: «Occorre impegno per rafforzare i controlli»

Ha fatto tappa anche a Verona "La sicurezza è il tuo futuro", il tour nazionale organizzato dal sindacato Ugl per presentare i dati emersi dal report 2022 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

All'Hotel Leon d'Oro di Verona si è svolta l'undicesimo incontro per implementare nell'opinione pubblica e nelle istituzioni la cultura della sicurezza sul lavoro. Il relatore è stato il dirigente confederale di Ugl Fiovo Bitti, accolto dal dirigente della segreteria provinciale di Verona Augusto Pietropoli.

«Con 74 infortuni mortali sul lavoro e oltre due milioni di occupati, il Veneto ha registrato un'incidenza 35,6 casi per milione di occupati collocandosi al 12esimo posto a livello nazionale. In valori assoluti è proprio la provincia di Verona a registrare il maggior numero di infortuni mortali nel 2022: 20. L'incidenza è di 49,5, a fronte di 404mila occupati con il 28esimo posto in graduatoria. In termini di incidenza, la provincia più a rischio è quella di Belluno: 6 incidenti per oltre 85mila addetti, con un’incidenza di 69,9 punti e l'ottavo posto nella graduatoria nazionale. A seguire troviamo Venezia (36esimo posto con 15 infortuni mortali e 348mila addetti per una incidenza pari a 43,1). Treviso, invece si colloca all’82esimo posto con 7 infortuni mortali e oltre 391mila addetti per un’incidenza pari a 17,9», ha dichiarato Paolo Capone, segretario generale Ugl.

«Occorre - ha concluso Bitti - un deciso impegno delle Regioni, per quanto di loro competenza, per rafforzare i controlli a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, anche attraverso il coinvolgimento degli enti locali, fondamentali per intercettare il lavoro sommerso nel commercio, nell'edilizia e nell'agricoltura».