In città si corre l'Eurospin Verona Run Marathon: attesi 10 mila runner, ecco come cambia la viabilità

«Dal campione professionista fino alle famiglie con i bambini. Chi per conquistare un titolo, chi per trascorrere qualche ora all’aria aperta per una grande festa dello sport». Domenica 19 novembre si correrà la 22esima edizione della Eurospin Verona Run Marathon, un evento organizzato da Gaac 2007 Veronamarathon Asd con la collaborazione del Comune di Verona, il patrocinio della Regione Veneto e del Comune di San Martino Buon Albergo. «Grande novità di quest’anno - spiegano da Palazzo Barbieri - è il percorso perché, a differenza delle scorse edizioni, la gara di 42 km effettuerà un giro unico, come già avvenuto nel 2019, e partirà da Verona per toccare San Martino Buon Albergo passando da Borgo Venezia e Ponte Florio dove, in corrispondenza dei chilometri 36 e 37 vedrà i partecipanti correre all’interno della Caserma G. Duca».

«È un evento che, come tanti altri di questa portata, induce grande entusiasmo e stimola la partecipazione grazie ad un grande impegno di tutti e tutte - ha commentato il sindaco Damiano Tommasi -. Un lavoro capillare che va riconosciuto perché fatto nel migliore dei modi, viste le novità di quest’anno. Un esempio tangibile del fatto che le manifestazioni non sono neutre rispetto alla città, che non rappresentano un elemento asettico ma vivo e che ha bisogno di essere rimodulato scoprendo e sperimentando cose nuove, per rendere compatibili le esigenze di tanti e di tante che vivono questi momenti. Gli eventi sportivi che si svolgono in strada hanno sempre ripercussioni che impattano. Questa sarà una maratona agonistica, con delle regole e dei vincoli che devono essere contemperati poi nella gestione della giornata».

Il primo cittadino veronese ha poi aggiunto: «Il numero delle persone e delle istituzioni impegnato è altissimo, con il coinvolgimento anche del Comune di San Martino, a testimoniare come sia uno degli eventi che fa della nostra città un luogo, e lo dico da assessore allo Sport, che celebra lo sport nel migliore dei modi. Il plauso - ha detto Damiano Tommasi - va all’organizzazione e alla Gaac 2007, che da anni porta avanti progetti con professionalità riscontrando dei feedback di altissima qualità. Verona sarà la splendida scenografia della gara con la novità del percorso ad anello unico. Ringrazio gli uffici comunali, l’organizzazione e quanti hanno cercato di rendere questo evento il più compatibile con la vita della città durante quel fine settimana, quando ci saranno molte persone presenti che vivranno anche da spettatori questo grande evento».

Iscritti da 64 paesi stranieri

La 22esima edizione si sviluppa in percorsi, di 42Km, valevole per il Campionato Italiano di Maratona, la Mezza maratona di 21 Km, e la Family run non competitiva di 10 km. Gli atleti partecipanti alla Maratona e Mezza maratona partiranno alle 8.15 da viale Olimpia allo Stadio Bentegodi, per correre tutti insieme i primi 20 km e poi dividersi a Ponte Navi, dove la Maratona proseguirà in direzione di San Martino Buon Albergo. La 10 Km invece partirà e arriverà in piazza Bra, punto di arrivo di tutti i runners partecipanti.

Gli iscritti, provenienti da 64 Paesi stranieri, ad oggi sono oltre duemila atleti per la Maratona, 3.600 per la 21 Km, e circa 2.000 per la 10 Km. La previsione finale è di circa 10mila partecipanti. Tra questi anche 10 ragazzi della comunità di San Patrignano. Imponente anche la macchina organizzativa, con circa 700 volontari, 172 operatori della protezione civile e 50 agenti della Polizia locale.

Come sempre la maratona presterà attenzione alla sostenibilità ambientale. Grazie alla collaborazione con Amia infatti tutte le bottigliette di acqua e degli integratori saranno riciclati. Sarà inoltre inclusiva, perché nell’organizzazione sono stati coinvolte persone con diverse abilità.

Principali provvedimenti viabilistici

La polizia locale ha previsto un piano della viabilità in ogni quartiere coinvolto, per «non impattare sulla quotidianità dei cittadini».

Divieti di sosta

Dalle 15 del 18 novembre alle 13 del 19 novembre, e comunque fino al termine delle esigenze legate alla manifestazione, vengono istituiti il divieto di sosta con facoltà di rimozione ed il divieto di transito in:

a) p.le Atleti Azzurri d’Italia nel tratto compreso tra l’ingresso riservato agli autobus turistici del parcheggio C e p.le Olimpia, ambo i lati;

b) p.le Olimpia, sulla carreggiata prospiciente la Curva Nord e compresa tra p.le Atleti Azzurri d’Italia e la rotatoria di via Sogare, ambo i lati;

c) p.le Olimpia sul tratto compreso tra p.le Atleti Azzurri d’Italia e via Fra’ Giocondo, ambo i lati;

d) via Frà Giocondo, sulla carreggiata del tratto a senso unico prospiciente la Curva Sud ed individuata dal civico n. 64, ambo i lati.

Dalle ore 00 alle 15 del 19 novembre, e comunque fino al termine delle esigenze legate alla manifestazione, viene istituito il divieto di sosta con facoltà di rimozione per ogni categoria di veicoli, compresi i ciclomotori, motocicli e monopattini, su tutta l’area di piazza Bra, ad eccezione dei veicoli in ausilio alla manifestazione.

Dalle 00 alle 15 del 19 novembre, e comunque fino al termine delle esigenze legate alla manifestazione, viene istituito il divieto di sosta con facoltà di rimozione per ogni categoria di veicoli, compresi i ciclomotori e motocicli, in c.so Porta Nuova nel tratto compreso tra via Paglieri e piazza Bra, comprese le zone poste sotto l’orologio riservate alle operazioni di carico/scarico merce ed alla sosta breve, ad eccezione dei veicoli in ausilio alla manifestazione.

Dalle 00 alle 13 del 19 novembre, e comunque fino al termine delle esigenze legate alla manifestazione, viene istituito il divieto di sosta con facoltà di rimozione in:

a) L.ge Rubele, da via Ponte Nuovo a ponte Navi, lato edifici;

b) via Massalongo, nel tratto compreso tra via Emilei e corso Sant’Anastasia, di fronte la Basilica lato civici dispari;

c) l.ge Cangrande, nel tratto compreso tra di fronte il passo carrabile del civico n. 1 a ponte di Castelvecchio, lato Adige.

Dalle 5 alle 15 del 19 novembre, viene istituito il divieto di sosta con facoltà di rimozione nella contro strada di via Pallone nei 10 posti riservati ai veicoli comunali collocati di fronte il civico n. 11 della medesima eccetto i TAXI. Dalle 00 alle 15 del giorno 19 novembre, viene istituito il divieto di sosta con facoltà di rimozione, in corrispondenza dei 2 stalli disabili di piazza Bra. Tutte le informazioni sono disponibili anche sul sito: www.veronamarathon.it.

«Stiamo tornando ai numeri pre-Covid»

La manifestazione è stata presentata oggi in municipio dal sindaco Damiano Tommasi. Presenti la vicepresidente Regione Veneto Elisa De Berti, il Comandante della Polizia locale di Verona Luigi Altamura, l’assessore allo Sport Comune di San Martino Buon Albergo Andrea Aldegheri, il presidente Gaac 2007 Veronamarathon Asd Stefano Stanzial, il consigliere del Comitato Regionale Veneto Fidal Oddone Tubia e direttore marketing di Eurospin Italia Spa Luca Burgazzoli. Alla fine della conferenza stampa è stato consegnato un assegno di 900 euro frutto della raccolta fondi effettuata lo scorso fine settembre in occasione della 2^ Run Fest Run ad Antonio Maria Cartolari, presidente del Comitato Veneto di AIRC e Massimo Giammetta presidente della RUN4HOPE ONLUS. «La maratona a Verona si è evoluta in tutte le sue sfaccettature - ha detto la vicepresidente Elisa De Berti -. Non è semplice organizzare manifestazioni di questo tipo, perché bisogna coniugare vari aspetti tra cui sicurezza e viabilità. Gli eventi sono una grande occasione per far conoscere Verona, perché si fa sport e si sta insieme in una cornice bellissima».

«Per questa edizione è stato fatto un grande lavoro di squadra, soprattutto perché il percorso è cambiato in virtù della cantieristica presente in città - ha detto Stefano Stanzial -. Stiamo tornando ai numeri pre-Covid con duemila atleti provenienti da 64 paesi stranieri, con una previsione totale di circa 10 mila partecipanti». L’assessore Andrea Aldegheri ha quindi evidenziato: «Rappresentiamo una delle novità di questa edizione. Un evento che non conoscevamo e che all’inizio ha fatto nascere alcune preoccupazioni in ambito organizzativo. Tutto superato dall’importanza della manifestazione, attrattiva di forte interesse sul territorio, e dalla bravura organizzativa messa in campo dai promotori, con i quali abbiamo risolto le criticità emerse».

«La gestione di grandi eventi come questo, in parallelo all’importante cantierizzazione in corso per la Filovia, non è facile – sottolinea il comandante Luigi Altamura -. Abbiamo chiesto collaborazione e supporto da parte degli organizzatori che c’è stata, in particolare nella pianificazione del percorsi e del piano informativo da mettere in campo. In questo senso, infatti, abbiamo creato un documento con il quale, quartiere per quartiere, forniamo le indicazioni fondamentali alla cittadinanza. Perché se da un parte ci sono persone entusiaste di partecipare dall’altra possono essercene altre che devono poter organizzare la propria quotidianità e che dobbiamo assolutamente agevolare. Ad esempio il cancelletto delle 11.05 ci consente di aprire una parte della città, come anche, già dalle 9, l’area dello stadio sarà libera».

Lo stesso comandante Altamura ha infine evidenziato: «L’apertura della Caserma a Montorio, poi, ci permetterà di aprire strade che altrimenti avrebbero avuto delle ripercussioni. Lo sforzo è importante, saranno impegnati più di 50 agenti, da considerare che nella giornata non ci sarà solo questa manifestazione, ma saranno già attivi anche i mercatini di Natale. Un grande evento sportivo che necessita di assistenza per la popolazione. Per questo è fondamentale che i cittadini siano informati. Restiamo a loro disposizione per qualsiasi chiarimento».