Filobus: cambia la viabilità a Verona per i nuovi lavori in viale Piave

In attesa della riapertura di via Città di Nimes che è prevista per fine marzo, da Amt3 comunicano che «l'iter del progetto Filovia prosegue nel pieno rispetto della tabella di marcia». In particolare, in viale Piave, direzione sud, chiuderanno due corsie per la posa di cavidotto. I lavori, secondo quanto spiegato da Amt3, prenderanno il via il 25 gennaio e dureranno un mese e mezzo, situandosi appena dopo i fornici del sottopasso ferroviario, avanzando di circa 50 metri al giorno.

Sempre da Amt3 chiariscono che il cantiere avrà «un impatto sulla circolazione con possibili rallentamenti sul viale, che da sei corsie passerà a quattro». Comporterà inoltre la chiusura al traffico nel tratto prima dell'immissione su Stradone Santa Lucia, «presumibilmente a partire dalla fine della settimana prossima».

A chi si trovasse a transitare in quella zona, anche occasionalmente, Amt3 consiglia di utilizzare il trasporto pubblico locale, usufruendo delle linee autobus 21-22-25-51-52-61, direzione fiera, e 23-24-62-73 verso Santa Lucia. È a disposizione anche il servizio noleggio bici di VeronaBike da Piazzale 25 Aprile, Porta Palio, Piazza Simoni e Via dello Zappatore. La città è fornita anche di parcheggi vicini al centro storico e decentrati, ad esempio i comunali di Amt3 Tribunale, Centro e Stazione Est/Ovest, a costi calmierati, oltre ad Arena, Piazza Isolo, Ex Arsenale, Borgo Trento, Polo Zanotto e area sosta "scambiatore" allo Stadio.

Per chi proviene in direzione opposta, verso il centro storico, è inoltre accessibile il parcheggio di Eataly che, in convenzione con il Comune, mette a disposizione 700 posti auto che saranno totalmente gratuiti e connessi con il resto della città da sei linee di autobus Atv dislocate tra Via Santa Teresa, Viale dell'Agricoltura e Via Scuderlando. Prima di effettuare gli spostamenti, Amt3 consiglia sempre di informarsi sui siti istituzionali e sui canali social di Amt3 SpA, Atv srl e Comune di Verona: www.comune.verona.it – https:/ /twitter.com/Veronamobile – ht tps://www.instagram.com/ amt3spaverona/ – https://www. facebook.com/amtspaverona – ht tps://www.atv.verona.it/flex/ cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/ IDPagina/3701, Corpo Polizia locale – Protezione Civile – Mobilità e Traffico.