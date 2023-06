Applausi, foto e bandierine per il passaggio della Mille Miglia in Piazza Bra

Grande successo per il passaggio della 1000 Miglia da Piazza Bra. Passaggio che ieri, 13 giugno, ha colorato il salotto buono di Verona con i colori e la passione che da sempre circondano l'evento definito da Enzo Ferrari "La Corsa più bella del Mondo".

Organizzato dall'Automobile Club Verona in collaborazione con il Comune di Verona e sostenuto da numerosi partner istituzionali e commerciali, il passaggio ha portato la grande festa nuovamente in Bra come non accadeva dal 2021. Le 450 vetture hanno sfilato, precedute dal Tributo Ferrari e da 1000 Miglia Green, entrando da Via Roma, girando intorno ai giardini fino a Palazzo Barbieri e quindi proseguendo davanti alla Gran Guardia per uscire sotto all'orologio in direzione di Bovolone per proseguire la loro prima tappa fino a Cervia-Milano Marittima.

L'Automobile Club Verona ha allestito alcuni salottini "vip" distribuiti tra il Liston, Palazzo Barbieri e la Gran Guardia mentre il pubblico si è assiepato intorno al perimetro del passaggio, salutando i concorrenti provenienti da tutto il mondo con applausi, foto e bandierine.

«Un grande orgoglio aver organizzato anche quest'anno il passaggio e un grazie agli organizzatori dell'Automobile Club Brescia e 1000 Miglia Srl che ci hanno garantito il passaggio in Bra anche quest'anno - ha commentato un soddisfatto Adriano Baso, presidente dell'Automobile Club Verona - In una giornata così bella, baciata dal sole, con così tante persone che sono accorse per assistere al passaggio della 1000 Miglia è stata una grande soddisfazione per tutto lo staff dell'Automobile Club che ha lavorato con dedizione per mesi per realizzare questo importante happening per la città che si inserisce in grande stile all'interno delle iniziative celebrative per il nostro Centenario di fondazione».