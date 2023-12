Donati al Comune di Castelnuovo due mezzi per il trasporto di anziani e disabili

Nella mattinata di domenica 17 dicembre, in piazza Libertà, si è svolta la cerimonia di consegna all’Amministrazione comunale di Castelnuovo del Garda di due mezzi dotati di allestimento per il trasporto dei disabili: un veicolo Fiat Ducato, ottenuto con il contributo di 30 mila euro della Provincia di Verona, e un veicolo Fiat Doblò, disponibile grazie alla collaborazione di PMG Italia spa e al contributo degli sponsor.

Entrambi i mezzi verranno utilizzati per il trasporto di anziani e disabili residenti nel territorio del Comune veronese.

La disponibilità del mezzo Fiat Doblò è frutto della collaborazione con PMG Italia di Milano. L’azienda mette a disposizione dei Comuni autoveicoli attrezzati per i disabili e gli anziani nell’ambito di un progetto denominato "mobilità garantita" finanziato dalla sponsorizzazione di imprenditori locali.

«L’iniziativa mette in luce il senso di responsabilità sociale degli imprenditori locali, che abbinano il proprio marchio e la propria immagine ad una iniziativa solidale realizzata per il benessere della comunità» ha sottolineato il sindaco Giovanni Dal Cero.

Concetto condiviso dall’assessore ai Servizi alla Persona e Famiglia Marilinda Berto, che ha rimarcato la bontà di un progetto che «garantisce piena autonomia e pari dignità sociale a tutti i cittadini».

Al termine sono stati consegnati gli attestati alle aziende che hanno aderito all’iniziativa: Manutecno sas di Sposito Andrea & C., Urbatex srl, Moorer spa, Novaresine srl, Fonderia De Santi srl, Castelnuovo Ambiente srl, Parolini Giannantonio spa, Leo sas di Barbazeni Dario e C., Barbazeni sas di Barbazeni, Pierr Day snc di Agnoli Stefania & C., Studio Ischia sas di Bottura Rosita, Giuste Forniture Elettriche, Gregori Silvio, Bergamini srl, Gasparina spa, Elettromeccanica srl, Gardaland srl, Ivi srl, Saelettrica srl unipersonale, Mitos Group srl, Biopack srl.