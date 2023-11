A Verona inaugurano i mercatini di Natale: il bus navetta gratis per il centro e tutte le altre novità

Mercatini di Natale, si entra nel vivo della manifestazione. Tanti i visitatori attesi in città a partire da questo fine settimana, in arrivo dai Comuni della provincia veronese, ma anche dalle città limitrofe per visitare le tradizionali bancarelle e le tante iniziative legate al Natale veronese, dalla mostra dei presepi in Gran Guardia fino alla pista di pattinaggio sul ghiaccio all’Arsenale.

Per far sì che i cittadini arrivino a destinazione senza disagi legati al traffico, il Comune fa sapere di aver attivato una serie di servizi per migliorare la viabilità e agevolare così gli spostamenti dei visitatori, rendendone piacevole la permanenza in città.

Area Fiera

Anzitutto, come lo scorso anno, ci sarà il bus navetta gratuito, con frequenza di 20 minuti, dai parcheggi della Genovesa, con 1.000 posti auto gratis, e dal park 3 Fiera (questo prevede servizio a pagamento), da cui si può raggiungere il centro a costo zero. Fermata in Stazione Porta Nuova e poi arrivo in centro in piazza Pradaval. Sabato, domenica e festivi il servizio è in funzione dalle ore 14 (prima corsa dal park Genovesa) alle ore 20 (ultima corsa da Pradaval).

Sarà inoltre possibile servirsi gratuitamente delle linee urbane in transito tra la zona Fiera (fermate di Fiera-viale del Lavoro e viale dell'Agricoltura) ed il Centro storico. La gratuità è prevista solo nel tratto di percorso compreso tra la zona Fiera e Castelvecchio/piazza Bra.

Di seguito l'elenco completo delle linee disponibili:

linee 21-22 da fermata di viale dell'Agricoltura a Castelvecchio

linea 25 da fermata di viale dell'Agricoltura a Stazione P.N.

linee 51-52 da fermata Fiera-viale del Lavoro a piazza Bra

linea 61 da fermata viale dell'Agricoltura a Castelvecchio

linea 93 (domenica e festivi) da fermata viale dell'Agricoltura a Castelvecchio

linea 97 (domenica e festivi) da fermata viale dell'Agricoltura a Stazione P.N.

Area Stadio

Saranno gratuiti anche i 1.500 posti complessivi dei parcheggi A e B allo stadio, serviti dalle linee 11, 12,13 e 90 del trasporto pubblico locale.

I luoghi dei Mercatini

I mercatini di Natale a Verona sono allestiti in piazza dei Signori, compresa Loggia Vecchia, e negli attigui Cortile del Tribunale e Mercato Vecchio, con un massimo di 48 banchetti, gli altri 12 si trovano all’Arsenale. L’iniziativa proseguirà poi fino al 26 dicembre, con possibilità di disallestimento fino al 30 dicembre. Faranno eccezione le piste di pattinaggio all’Arsenale che rimarranno in funzione fino all’8 gennaio (con eventuale proroga per la festa di San Valentino). L'inaugurazione è prevista per sabato 18 novembre, alle ore 11 in piazza dei Signori.

Aree ecologiche per il consumo di cibi e bevande

Sono cinque le zone previste dedicate al consumo di cibi e bevande, allestite con appositi raccoglitori per i rifiuti, due in piazza dei Signori, due al Cortile Mercato Vecchio e una al Cortile del Tribunale. Tutti i visitatori saranno invitati, con appositi cartelli affissi in tutte le aree adibite alla manifestazione, a consumare alimenti e bevande solo in Area ecologica, salvaguardando così la città e consentendo una più diretta e controllata raccolta dei rifiuti.