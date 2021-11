Mercati a Verona nelle giornate festive del prossimo anni: l'ordinanza del sindaco

Il Sindaco di Verona, Federico Sboarina, ha firmato l’ordinanza che dispone l’effettuazione dei mercati nelle giornate festive infrasettimanali dell'anno 2022.

Queste le date e i luoghi cittadini in cui l’attività mercatale si svolgerà come di consueto: mercoledì 6 gennaio 2022, festa dell’Epifania, in via Gran Sasso, via Don Mercante, via Prina; giovedì 2 giugno (festa della Repubblica): via Gran Sasso, via Don Mercante, via Prina; martedì 1 novembre (Ognissanti): Borgo Venezia, via Da Mosto angolo via Emo, via don Leonardi; giovedì 8 dicembre (Immacolata Concezione), via Gran Sasso, via Don Mercante, via Prina.