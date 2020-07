Federfarma Veneto. Il veronese Vanzan eletto nel Consiglio di presidenza

Il segretario di Federfarma Verona Matteo Vanzan è il nuovo segretario di Federfarma Veneto che rappresenta oltre 1.300 farmacie dell’intera regione. Al vertice dell’associazione veneta Andrea Bellon farmacista veneziano che succede ad Alberto Fontanesi presidente uscente.

«Sono molto soddisfatta dell’elezione di Vanzan – dice Elena Vecchioni, presidente di Federfarma Verona – grazie alla quale la nostra Associazione, e quindi Verona, è di nuovo protagonista della sanità regionale con un ruolo di primo piano nella politica sindacale delle farmacie venete che con la loro estrema capillarità garantiscono un servizio primario al 100% della popolazione».

«Sono particolarmente onorato di questa elezione e ringrazio di cuore tutti i colleghi veronesi e veneti che hanno riposto in me la loro fiducia – dice Matteo Vanzan neoletto segretario di Federfarma Veneto -. È un riconoscimento importante e di particolare impegno con l’attuale situazione sanitaria che vede la farmacia sempre più indispensabile alle comunità territoriali in particolare nelle zone di periferia e in quelle rurali dove spesso rappresenta l'unico e ultimo avamposto del Sistema sanitario nazionale. La recente esperienza emergenziale del Covid 19 testimonia, infatti, che la farmacia, uno dei pochissimi esercizi rimasti sempre aperti e accessibili al pubblico, ha reso evidente agli occhi degli italiani l'importanza del suo insostituibile ruolo di presidio sanitario sul territorio. Mi impegnerò nell’interesse dei cittadini e dei colleghi farmacisti facendo leva sulla mia passata e attuale esperienza nell’ambito del Consiglio di Federfarma Verona. Ci aspettano delle sfide importanti che sono certo sapremo affrontare insieme con rinnovato entusiasmo e per il bene di tutta la collettività».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

NUOVO CONSIGLIO DI PRESIDENZA DI FEDERFARMA VENETO: