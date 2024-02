Grosso masso finisce a pochi metri dalla carreggiata: circolazione interrotta sulla Sp11

Mercoledì era stata la stessa Provincia di Verona a ricordare che, in seguito alle intense precipitazioni dei giorni scorsi, non si potevano escludere altri smottamenti ed eventi franosi nella zona nord del territorio scaligero.

L'ente provinciale ha comunicato che è stata «temporaneamente interrotta la circolazione su un tratto della Sp 11 a nord di Brentino, nel territorio di Brentino Belluno, in seguito al distacco, dal versante di monte, di un masso che si è fermato ad alcuni metri dalla carreggiata della provinciale. In quel tratto il canale Biffis scorre in galleria»,

Sul posto sono in corso verifiche e sono intervenuti i tecnici per una verifica su quanto accaduto, insieme a carabinieri, polizia locale e vigili del fuoco.

Il Comune di Brentino Belluno spiega che «la Strada Provinciale 11 è stata chiusa in attesa di capire il reale pericolo di una possibile rottura del Canale Biffis che transita sotto la montagna a pochi passi dalla frana».