Romeo&Giulietta Run Half Marathon: attesi a Verona settemila corridori da cinquanta diverse nazioni

È stata presentata giovedì 1 febbraio presso la Sala Arazzi di Palazzo Barbieri la Zero Wind Romeo&Giulietta Run Half Marathon 21k e Realy e la Avesani Romeo&Giulietta Family Run, manifestazione podistica in programma domenica 11 febbraio 2024 organizzata da G.A.A.C. 2007 Veronamarathon A.S.D. e che vanta il Gold Label Fidal. L’evento si qualifica tra le mezze maratone più partecipate d’Italia. Sono infatti attesi circa 7mila runners, quasi mille i partecipanti esteri da 50 nazioni che daranno vita ad una vera e propria festa nella città dell’amore, durante il weekend dedicato agli innamorati. In totale, nell’intero fine settimana, sono attese a Verona circa 15mila persone considerando anche i familiari al seguito. Le iscrizioni sono aperte fino al 7 febbraio al seguente link . Non si effettuano iscrizioni domenica 11 febbraio giornata di gara.

Luisa Ceni, assessora alle politiche sociali e abitative del Comune di Verona, ha dichiarato: «Presentiamo un appuntamento dal profilo trasversale, perché non parliamo solo di sport, ma anche di solidarietà. L’aspetto sociale infatti amplia la risonanza degli eventi, poiché coinvolge diversi soggetti: singole persone, famiglie e l’intera comunità. Lo dimostra la consegna del ricavato della corsa che si è svolta a Natale, frutto della sinergia tra più enti e realtà. Per questo sono felice di presentare la seconda mezza maratona per importanza in Italia, un evento di grande richiamo e vetrina per la nostra città. Quindi aspettiamo tutti a correre, perché fa bene a tutti e a tutte, per tanti motivi e perché si fa tutti insieme».

Stefano Stanzial, direttore generale di Gaac 2007 Veronamarathon Asd, ha quindi aggiunto: «Promuovendo lo sport, promoviamo l’unione sociale, la salute e il benessere. Facciamo prevenzione e facciamo anche del bene raccogliendo fondi per i bisognosi da tanti anni. Zero Wind Romeo&Giulietta Run Half Marathon è nata nel 2007, l’anno di nascita della nostra associazione sportiva, partimmo e arrivammo all’interno della Caserma G. Duca, un piacere oggi avere qui il Comandante Castello. Un grazie a tutte le Istituzioni, alla Polizia Locale sempre molto attenta a tutte le necessità. Ci sarà qualche disagio del traffico ma sono poche ore e le informazioni sulle strade che rimangono aperte sono sul sito ufficiale e faremo anche comunicazione fisica e cartacea. Verona vivrà una grande giornata di sport, divertimento e benessere».

Il programma e le distanze

Partenza dallo Stadio Bentegodi in tre onde, intervallate di cinque minuti, dalle 9.20 per la Zero Wind Romeo&Giulietta Run Half Marathon 21K, a seguire lo start della Zero Wind Romeo&Giulietta RELAY 13+8K, la formula a staffetta pensata per chi volesse raddoppiare le emozioni e dividere la fatica. Per tutti, senza necessità di tesseramento societario e di certificato medico agonistico, la Avesani Romeo&Giulietta Family Run, una corsa o camminata non competitiva da condividere con amici e famiglia, con partenza alle 11.00 da Piazza Bra, stesso luogo di arrivo, per poi andare alla scoperta degli scorci più belli di Verona il cui centro storico è insignito del riconoscimento di patrimonio Unesco. Per tutti, arrivo in Piazza Bra sotto l’imponente sguardo dell’Arena.

Gli esordienti

Sarà un’emozione unica anche per gli oltre 300 ragazzini dai 6 agli 11 anni che domenica 11 febbraio in collaborazione con Fidal Verona saranno impegnati nella Romeo&Giulietta MINI-Half Marathon. Il percorso su cui si sfideranno gli Esordienti A m\f (6-7 anni) e Esordienti B m\f (8-9 anni) di 300 m, mentre gli Esordienti C m\f (10-11 anni) dovranno completare una distanza di 500 m. Partenza dall’Arena e arrivo in Piazza Bra lungo lo stessa finish line che sarà calcata dagli atleti delle manifestazioni principali.

Telethon

L’occasione è stata valida anche per consegnare a Fondazione Telethon un assegno di euro 5000,00, proventi della raccolta solidale operata nel dicembre scorso in occasione della Agsm Aim Verona Christmas Run quando il cuore di 4mila “Babbo Natale” si è prodigato per sostenere il progetto di Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare (UILDM) nell’ambito della maratona Telethon.

Expo Village

Presso Agsm Aim Forum di piazzale Azzurri d’Italia il venerdì dalle 15 alle 20 e poi ancora il sabato dalle 10 alle 20 sarà attivo l’Expo Village dove tutti i partecipanti con i loro parenti e amici passeranno per ritirare il pettorale e per visitare i circa 30 stands di tutti gli sponsor ed espositori con le ultime novità in tema di running e sport e non solo. Sabato alle 16 la presentazione dei Top Runner e alle 16.30 quella dei ‘Pacers gli originali’, i ragazzi ‘angeli del tempo’ che saranno in gara domenica per aiutare tutti a fare una bella prestazione sportiva.

Il percorso

Verona si mostrerà in tutta la sua bellezza. Le manifestazioni competitive avranno la partenza, come di consueto, dal Bentegodi, “Stadio dei Quarantamila”, in direzione di Borgo Milano per poi procedere verso la Diga del Chievo da cui dirigersi a Parona. Da qui scorreranno veloci i km di Lungadige Attiraglio e Cangrande, tutti senza curve e in leggera discesa, prima di transitare lungo Castelvecchio, un fortino medievale voluto dalla signoria scaligera attualmente adibito a sede dell'omonimo Museo Civico. Tra vicoli e stradine si passa davanti alla Basilica di San Zeno per poi andare a raggiungere la sponda dell’Adige che viene attraversato con il Ponte Catena per raggiungere, poco dopo, il punto di ristoro.

Percorso il Lungadige Cangrande e il Lungadige Campagnola si va verso secondo attraversamento dell’Adige con Ponte della Vittoria che porta gli atleti ad immergersi nel vivo del centro storico di Verona con Porta Borsari. Continuando a correre o camminare ci si imbatterà nella più maestosa delle chiese della città, la Chiesa di San Pietro da Verona, meglio nota come Basilica di Santa Anastasia, con la sua imponente facciata gotica. Ancora poche centinaia di metri e sarà il momento di respirare l’atmosfera di Piazza delle Erbe, la più antica delle piazze della città costruita sopra l’area del Foro Romano nella cui epoca era centro della vita politica ed economica. All’interno della piazza è possibile ammirare l'antico palazzo del Comune, la Torre dei Lamberti, le case dei Giudici, dei Mercanti e dei Mazzanti, le tante abitazioni decorate con pitture a fresco e Palazzo Maffei impreziosito dalle statue greche.

Per la sua bellezza e ricchezza artistica, nel 2012 è stata persino eletta in tutto il mondo come piazza italiana più amata. Si attraversa di nuovo l’Adige con Ponte Navi e poco dopo si incontra il secondo punto di ristoro per poi transitare in prossimità di Porta Vescovo, una delle porte antiche della città. Si inizia la via del ritorno verso il centro storico ripercorrendo Ponte Navi e dunque attraversando di nuovo il fiume. L’arrivo ormai è a poche centinaia di metri, da qui cominceranno le emozioni del traguardo, posto in piazza Bra, una vera festa da condividere con gli atleti della mezza maratona e della RELAY.

La medaglia

Una tradizione che si rinnova, quella della medaglia per i partecipanti di tutte le distanze, un oggetto di grande pregio estetico a cui si aggiunge la capacità di raccontare, di edizione in edizione, uno scorcio della storia di Verona. Sulla medaglia di questa edizione troneggia la storia di amore appassionato che ha dato vita alla tragedia shakespeariana di Romeo e Giulietta. La trama della medaglia inizia dagli incontri fugaci e dalla passione che i due giovani tenevano viva sussurrandosi eterno amore dal balcone divenuto celebre meta per turisti da tutto il mondo. Scoperti, Tebaldo, cugino di Giulietta, sfida a duello Romeo che rifiuta, al suo posto viene ucciso il suo amico Mercuzio. Il secondo decoro della medaglia raffigura Romeo che lo vendica uccidendo Tebaldo ed è poi costretto all’esilio, inciso nel terzo decoro. La tragica fine degli innamorati si trasforma in un inno all’amore celebrato in tutto il mondo, una rosa che sboccia dal cuore dei due giovani.

Per ciascuna delle distanze, al centro è riportato il nome dell’evento inciso in un cerchio colorato in pendant con il cordino. Viola per la Half Marathon, rosa per la Relay e verde per la Family Run. Tutta la medaglia è realizzata sul motivo delle arche scaligere. Sul retro sono riportati il nome e la data della gara e il motto "Coraggio, amore, passione" che descrivono le caratteristiche di un runner, in analogia con quelle degli innamorati.