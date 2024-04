Manifestazione pro-Israele a sei mesi dall'attacco di Hamas

Domenica prossima, 7 aprile, saranno passati 6 mesi esatti dal grave attacco terroristico di Hamas ai danni di Israele. E per commemorarne le vittime, alle 15 in Piazza Dei Signori a Verona, è stata organizzata la manifestazione "7 ottobre: La disfatta della Ragione". L'evento è stato organizzato sotto l’egida dell'Associazione 7ottobre e aiuterà ad «analizzare una serie di tematiche cruciali su Israele, con particolare attenzione alla contemporaneità e alle implicazioni degli eventi recenti per la società e per il mondo», hanno spiegato le organizzatrici Federica Iaria, Giorgia Gaida, Mirta Mordakhai, Marina Sorina e Paola Coppi.

Il programma del pomeriggio prevede una serie di interventi di esperti e testimoni, in presenza o in video, con intermezzi musicali e possibilità di dialogo con il pubblico. In questo modo si intende favorire il confronto e lo scambio di idee, promuovendo una maggiore consapevolezza e una maggiore comprensione delle complesse dinamiche che caratterizzano il conflitto in corso in Medio Oriente.

«Mostreremo i volti, le storie e le vite spezzate dalla violenza compiuta il 7 ottobre e contestualizzeremo questa strage alla luce della realtà attuale dello Stato d’Israele - hanno aggiunto le organizzatrici - Preoccupante è il rigurgito di antisemitismo che manipola in modo improprio i concetti di genocidio, apartheid e boicottaggio. La disfatta della ragione oggi può manifestarsi nella diffusione della disinformazione e propaganda, nell'assenza di argomentazioni fondate sui fatti, nell'abbandono dei principi democratici a favore di un'autorità arbitraria o per descrivere situazioni in cui il dibattito pubblico è dominato da retorica demagogica. Questo evento vuole avere un valore commemorativo, divulgativo e soprattutto umanitario. L'attacco progettato da Hamas è stato unico nel suo genere per brutalità, devastazione e sistematicità della violenza. E tra le vittime, oltre agli israeliani, ebrei, arabi, drusi, ci sono stati anche turisti, studenti e lavoratori provenienti da diverse parti del mondo».