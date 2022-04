I Måneskin live all'arena di Verona: tutto pronto per il concerto dell'anno in città, lunghe code di fan

Tutto pronto in arena per il concerto dell'anno, i Måneskin live nell'anfiteatro scaligero si esibiranno infatti questa sera davanti a circa 12mila spettatori. Lunghe file di fan si sono create sin da questa mattina in piazza Bra, dove in tantissimi, più o meno giovani, stanno da ore attendendo il loro turno per accedere. I Måneskin per la prima volta dopo i tanti successi ed i numerosi riconoscimenti riscossi in tutto il mondo, si esibiranno a Verona subito dopo le due scoppiettanti esibizioni al Coachella Festival.

Una giorno speciale quello di oggi anzitutto per la bassista della band, Victoria, che festeggia infatti il suo 22esimo compleanno. Dopo la presenza come special guest al concerto dei Rolling Stones a Las Vegas, la band uscita da X-Factor suggella con il live all'arena di Verona un percorso incredibile fatto di un successo dietro l'altro, anzitutto dal punto di vista discografico: sono infatti 10 i dischi di diamante, 185 di platino e 42 quelli d'oro. E a questi numeri vanno aggiunti oltre 4,5 miliardi di streaming.

Un concerto attesissimo a Verona che segna, dopo i live di Zucchero (che riprenderanno da domani), la ripartenza ufficiale per la città. Nella speranza condivisa di lasciarsi alle spalle definitivamente i due anni di pandemia. Lo stesso sindaco Federico Sboarina ha pubblicato un foto sui social che ritrae la folla all'esterno dell'arena, commentando con entusiasmo l'appuntamento: «Manca poco al concerto dei Måneskin e cresce l’attesa dei fan. Noi siamo pronti!». Gli ha fatto eco anche il consigliere comunale in quota Lega Alessandro Gennari che ha commentato così: «Verona metti fuori le tue amorevoli mani!».