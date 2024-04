Macchie gialle sul Lago di Garda. «Sabbia del Sahara portata dal vento»

Alcuni le hanno viste rosse, altri gialle. Sono macchie che hanno colorato il Lago di Garda, in particolare nell'area trentina, e che hanno destato un po' di preoccupazione.

Le segnalazioni sono state decine e per tranquillizzare la popolazione è intervenuto il Comune di Riva del Garda. La strana colorazione non era dovuta a qualche agente inquinante, ma alla sabbia. «Il fenomeno è noto, non infrequente e, per questi giorni, ampiamente previsto - ha fatto sapere l'amministrazione comunale a BresciaToday - La presenza di un ciclone in discesa dal Nord Atlantico, infatti, richiama correnti calde dal deserto del Sahara, il che implica il sopraggiungere di grossi quantitativi di pulviscolo desertico, che la pioggia ha raccolto e convogliato nel lago». E un'ulteriore conferma è arrivata dal sopralluogo compiuto ieri, 31 marzo, dall’assessore alla qualità urbana di Riva del Garda e dal tecnico comunale reperibile.

La sabbia del Sahara ha dunque colorato il Lago di Garda. Ed il fenomeno è stato anche rilevato dalle centraline che misurano la qualità dell'aria in città. La concentrazione di polveri sottili è aumentata in questi giorni oltre la soglia di tolleranza giornaliera proprio a causa della presenza di sabbia.