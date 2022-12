Presentata ufficialmente a Valeggio sul Mincio l'edizione 2023 del "Lunari de Vales"

L’edizione 2023 del "Lunari de Vales" e? vestita con una nuova grafica. Il lavoro di sinergia tra il Comitato Giovani Valeggio, il gruppo Lunari Vales e l’amministrazione comunale di Valeggio sul Mincio ha portato alla realizzazione di uno strumento rivisto nell’estetica e soprattutto nella sua funzionalita?, con la sintesi perfetta tra cultura, tradizione ed ecologia. Il calendario, giunto alla 13esima edizione, e? stato presentato stamane in Comune a Valeggio, alla presenza del sindaco Alessandro Gardoni, dell’assessore all’Ecologia Veronica Paon, di Annaclaudia Miglioranzo, presidente del Comitato Giovani Valeggio e degli storici ideatori Lino Turrini e Luigi Dalbarba.

Le 7.000 copie, che saranno distribuite a inizio anno fra il centro abitato e le diverse localita? e frazioni valeggiane, permetteranno ai cittadini di servirsi di un calendario culturale dove i giorni saranno accompagnati dal patrimonio genetico di Valeggio. Grazie al bagaglio conoscitivo dei curatori, ognuno dei dodici mesi divulghera? tradizioni, credenze, storie della cittadina situata ai margini del fiume Mincio. Un viaggio tra le radici del passato sara? raccontato da gennaio a dicembre attraverso scatti originali del secolo scorso, proverbi dialettali e poesie che si alternano tra l’italiano e il dialetto valeggiano. Non solo: come per le passate edizioni, il "Lunari de Vales" fungera? inoltre per orientarsi verso la corretta modalita? di raccolta differenziata dei rifiuti. Il calendario presentera? sul retro di ogni singola pagina un’intera area avente lo scopo di fornire uno strumento che semplifichi le procedure di raccolta, disponga il facile reperimento delle informazioni e sensibilizzi i residenti sui temi di carattere ambientale. Il conferimento di secco, plastica, umido e altro materiale e? coordinato dal Bacino Verona Due il Quadrilatero, il Bacino Verona Nord e l’azienda SER.I.T. Srl.

«Un singolo cittadino produce circa 120 chilogrammi di rifiuto indifferenziato e il nostro obiettivo per il 2023 e? di ridurre significativamente il rifiuto pro capite a 80 chilogrammi come da obiettivo regionale», dichiara l’assessora all’Ecologia Veronica Paon che poi aggiunge: «In ogni pagina del calendario un messaggio ci invita a impegnarci concretamente per migliorare le condizioni di vita di tutti noi. Il rispetto dell’ambiente e? infatti una priorita? per vivere meglio e lasciare a chi viene dopo un luogo dove vivere il piu? sano possibile».

Il sindaco Alessandro Gardoni commenta: «Questo calendario vuole essere il simbolo di una nuova visione di collettivita? dove singoli individui, famiglie, aziende, associazioni e amministrazione comunale cooperano per il raggiungimento di un obiettivo comune». Annaclaudia Miglioranzo, presidente del Comitato Giovani Valeggio, aggiunge: «La volonta? di modificare il calendario ecologico e? nata durante le riunioni del Comitato Giovani con lo scopo di sensibilizzare i nostri concittadini alla corretta differenziazione dei rifiuti. Attuare uno stile di vita piu? consapevole e responsabile sono le buone abitudini per vivere in un paese amico della natura e sensibile al futuro delle nuove generazioni», conclude Miglioranzo.